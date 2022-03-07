https://ria.ru/20220307/rakety-1777073731.html

В ДНР сбили 13 ракет "Точка-У" с начала спецоперации России

В ДНР сбили 13 ракет "Точка-У" с начала спецоперации России - РИА Новости, 07.03.2022

В ДНР сбили 13 ракет "Точка-У" с начала спецоперации России

С начала спецоперации РФ силами ПВО ДНР было сбито 13 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает в Telegram народная милиция республики. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T19:34

2022-03-07T19:34

2022-03-07T19:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. С начала спецоперации РФ силами ПВО ДНР было сбито 13 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает в Telegram народная милиция республики."В районе Старобешевской ТЭС силами ПВО НМ ДНР сбита ракета тактического ракетного комплекса "Точка-У", выпущенная боевиками вооруженных формирований Украины. Это уже 13-я ракета тактического ракетного комплекса "Точка-У", сбитая за 19 дней с начала специальной операции", - говорится в сообщении народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/donbass-1777071246.html

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Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, точка-у