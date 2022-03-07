Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/rakety-1777073731.html
В ДНР сбили 13 ракет "Точка-У" с начала спецоперации России
В ДНР сбили 13 ракет "Точка-У" с начала спецоперации России - РИА Новости, 07.03.2022
В ДНР сбили 13 ракет "Точка-У" с начала спецоперации России
С начала спецоперации РФ силами ПВО ДНР было сбито 13 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает в Telegram народная милиция республики. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:34
2022-03-07T19:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775257796_0:53:1133:690_1920x0_80_0_0_ec66d780529da9cab84869b91dd42fc5.jpg
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. С начала спецоперации РФ силами ПВО ДНР было сбито 13 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает в Telegram народная милиция республики."В районе Старобешевской ТЭС силами ПВО НМ ДНР сбита ракета тактического ракетного комплекса "Точка-У", выпущенная боевиками вооруженных формирований Украины. Это уже 13-я ракета тактического ракетного комплекса "Точка-У", сбитая за 19 дней с начала специальной операции", - говорится в сообщении народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/donbass-1777071246.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775257796_72:0:1063:743_1920x0_80_0_0_21a840da1921edaa1c1055d7a31aec1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, точка-у
19:34 07.03.2022
 
В ДНР сбили 13 ракет "Точка-У" с начала спецоперации России

Народная милиция ДНР: ПВО сбили 13 ракет "Точка-У" с начала спецоперации России на Украине

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. С начала спецоперации РФ силами ПВО ДНР было сбито 13 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает в Telegram народная милиция республики.
"В районе Старобешевской ТЭС силами ПВО НМ ДНР сбита ракета тактического ракетного комплекса "Точка-У", выпущенная боевиками вооруженных формирований Украины. Это уже 13-я ракета тактического ракетного комплекса "Точка-У", сбитая за 19 дней с начала специальной операции", - говорится в сообщении народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 19:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина превратила село Кряковка в Донбассе в опорный пункт, заявили в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаТочка-У
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала