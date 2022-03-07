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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/raketa-1777013893.html
В ДНР заявили о сбитой украинской ракете "Точка-У" около Старобешевской ТЭС
В ДНР заявили о сбитой украинской ракете "Точка-У" около Старобешевской ТЭС - РИА Новости, 07.03.2022
В ДНР заявили о сбитой украинской ракете "Точка-У" около Старобешевской ТЭС
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что силы ПВО сбили выпущенную украинскими войсками ракету "Точка-У" в районе Старобешевской ТЭС. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:14
2022-03-07T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что силы ПВО сбили выпущенную украинскими войсками ракету "Точка-У" в районе Старобешевской ТЭС."В районе Старобешевской ТЭС силами ПВО сбита ракета "Точка-У", выпущенная ВФУ", - сообщает представительство.Уточняется, что это 13-я ракета тактического ракетного комплекса "Точка-У", сбитая за 19 дней с начала эскалации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина, донбасс, вооруженные силы украины
11:14 07.03.2022 (обновлено: 12:30 07.03.2022)
 
В ДНР заявили о сбитой украинской ракете "Точка-У" около Старобешевской ТЭС

Представительство ДНР в СЦКК: украинскую ракету "Точка-У" сбили около Старобешевской ТЭС

© AP Photo / Mstyslav ChernovСтаробешевская ТЭС, входящая в состав ПАО "Донбассэнерго"
Старобешевская ТЭС, входящая в состав ПАО Донбассэнерго - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Старобешевская ТЭС, входящая в состав ПАО "Донбассэнерго". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что силы ПВО сбили выпущенную украинскими войсками ракету "Точка-У" в районе Старобешевской ТЭС.
"В районе Старобешевской ТЭС силами ПВО сбита ракета "Точка-У", выпущенная ВФУ", - сообщает представительство.
Уточняется, что это 13-я ракета тактического ракетного комплекса "Точка-У", сбитая за 19 дней с начала эскалации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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