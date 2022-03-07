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PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу
PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу - РИА Новости, 07.03.2022
PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу
Аудиторская компания PwC в России выходит из международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая тесные связи с ней, сообщили в пресс-службе PwC. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:04
2022-03-07T01:04
экономика
россия
pwc
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аудиторская компания PwC в России выходит из международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая тесные связи с ней, сообщили в пресс-службе PwC.Ранее телеканал Sky News сообщал, что одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности в России.Подчеркивается, что принципы и правила работы российской фирмы с клиентами не изменятся. Глобальная сеть PwС приложит все усилия для поддержки российских коллег."Мы убеждены, что бизнес российской фирмы продолжит развиваться. Наши главные конкурентные преимущества — высокопрофессиональные сотрудники, преданные своему делу, и огромный опыт применения в России наивысших мировых стандартов аудита и консалтинга, высоко чтимый клиентами", - добавляется в сообщении.
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экономика, россия, pwc
01:04 07.03.2022
 
PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу

Аудиторская компания PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Международный деловой центр "Москва-сити"
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аудиторская компания PwC в России выходит из международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая тесные связи с ней, сообщили в пресс-службе PwC.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности в России.
"PwC в России выходит из состава международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая при этом тесные связи с ней. Решение об этом было принято после переговоров российской фирмы с руководителями глобального офиса сети ... Процесс "расторжения брака" с глобальной сетью будет плавным", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что принципы и правила работы российской фирмы с клиентами не изменятся. Глобальная сеть PwС приложит все усилия для поддержки российских коллег.
"Мы убеждены, что бизнес российской фирмы продолжит развиваться. Наши главные конкурентные преимущества — высокопрофессиональные сотрудники, преданные своему делу, и огромный опыт применения в России наивысших мировых стандартов аудита и консалтинга, высоко чтимый клиентами", - добавляется в сообщении.
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