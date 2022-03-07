https://ria.ru/20220307/rabota-1776983745.html
PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу
PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу - РИА Новости, 07.03.2022
PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу
Аудиторская компания PwC в России выходит из международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая тесные связи с ней, сообщили в пресс-службе PwC. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:04
2022-03-07T01:04
2022-03-07T01:04
экономика
россия
pwc
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аудиторская компания PwC в России выходит из международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая тесные связи с ней, сообщили в пресс-службе PwC.Ранее телеканал Sky News сообщал, что одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности в России.Подчеркивается, что принципы и правила работы российской фирмы с клиентами не изменятся. Глобальная сеть PwС приложит все усилия для поддержки российских коллег."Мы убеждены, что бизнес российской фирмы продолжит развиваться. Наши главные конкурентные преимущества — высокопрофессиональные сотрудники, преданные своему делу, и огромный опыт применения в России наивысших мировых стандартов аудита и консалтинга, высоко чтимый клиентами", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, pwc
PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу
Аудиторская компания PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аудиторская компания PwC в России выходит из международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая тесные связи с ней, сообщили в пресс-службе PwC.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC
собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности в России
.
"PwC в России выходит из состава международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая при этом тесные связи с ней. Решение об этом было принято после переговоров российской фирмы с руководителями глобального офиса сети ... Процесс "расторжения брака" с глобальной сетью будет плавным", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что принципы и правила работы российской фирмы с клиентами не изменятся. Глобальная сеть PwС приложит все усилия для поддержки российских коллег.
"Мы убеждены, что бизнес российской фирмы продолжит развиваться. Наши главные конкурентные преимущества — высокопрофессиональные сотрудники, преданные своему делу, и огромный опыт применения в России наивысших мировых стандартов аудита и консалтинга, высоко чтимый клиентами", - добавляется в сообщении.