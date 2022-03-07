https://ria.ru/20220307/rabota-1776983745.html

PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу

PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу - РИА Новости, 07.03.2022

PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу

Аудиторская компания PwC в России выходит из международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая тесные связи с ней, сообщили в пресс-службе PwC. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T01:04

2022-03-07T01:04

2022-03-07T01:04

экономика

россия

pwc

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Аудиторская компания PwC в России выходит из международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая тесные связи с ней, сообщили в пресс-службе PwC.Ранее телеканал Sky News сообщал, что одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности в России.Подчеркивается, что принципы и правила работы российской фирмы с клиентами не изменятся. Глобальная сеть PwС приложит все усилия для поддержки российских коллег."Мы убеждены, что бизнес российской фирмы продолжит развиваться. Наши главные конкурентные преимущества — высокопрофессиональные сотрудники, преданные своему делу, и огромный опыт применения в России наивысших мировых стандартов аудита и консалтинга, высоко чтимый клиентами", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220307/kpmg-1776982698.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, pwc