https://ria.ru/20220307/pwc-1776981900.html

Аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России, сообщили СМИ

Аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022

Аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России, сообщили СМИ

Одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T00:33

2022-03-07T00:33

2022-03-07T00:34

экономика

россия

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ЛОНДОН, 7 мар – РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности в России, сообщает телеканал Sky News."Мы приняли решение, что в этих условиях PwC не должна иметь членов-компаний в России и, следовательно, PwC покинет сеть. Наша главная цель в PwC – продолжать делать все, чтобы помочь нашим украинским коллегам и поддержать гуманитарные усилия для помощи жителям Украины. Мы также привержены работе с нашими коллегами в России для планомерного перехода бизнеса, и мы сфокусированы на благополучии 3700 наших коллег в России", - приводит телеканал заявление PwC.Добавляется, что это решение может оказать давление на конкурирующие компании Deloitte, EY и KMPG, чтобы они приняли аналогичное решение, однако отмечается, что вывод бизнеса будет сложным процессом, который может занять месяцы и даже годы для завершения.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия