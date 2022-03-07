Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/pwc-1776981900.html
Аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России, сообщили СМИ
Аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022
Аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России, сообщили СМИ
Одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:33
2022-03-07T00:34
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776578858_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e62074ddeb0a7560685b30920c45f64f.jpg
ЛОНДОН, 7 мар – РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности в России, сообщает телеканал Sky News."Мы приняли решение, что в этих условиях PwC не должна иметь членов-компаний в России и, следовательно, PwC покинет сеть. Наша главная цель в PwC – продолжать делать все, чтобы помочь нашим украинским коллегам и поддержать гуманитарные усилия для помощи жителям Украины. Мы также привержены работе с нашими коллегами в России для планомерного перехода бизнеса, и мы сфокусированы на благополучии 3700 наших коллег в России", - приводит телеканал заявление PwC.Добавляется, что это решение может оказать давление на конкурирующие компании Deloitte, EY и KMPG, чтобы они приняли аналогичное решение, однако отмечается, что вывод бизнеса будет сложным процессом, который может занять месяцы и даже годы для завершения.
https://ria.ru/20220306/tsentrobank-1776888487.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776578858_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_5c96708c0b4120f0395c65d7f1605a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
00:33 07.03.2022 (обновлено: 00:34 07.03.2022)
 
Аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России, сообщили СМИ

Sky News: аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий возле московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий возле московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Прохожий возле московского международного делового центра "Москва-Сити"
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 7 мар – РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности в России, сообщает телеканал Sky News.
"Мы приняли решение, что в этих условиях PwC не должна иметь членов-компаний в России и, следовательно, PwC покинет сеть. Наша главная цель в PwC – продолжать делать все, чтобы помочь нашим украинским коллегам и поддержать гуманитарные усилия для помощи жителям Украины. Мы также привержены работе с нашими коллегами в России для планомерного перехода бизнеса, и мы сфокусированы на благополучии 3700 наших коллег в России", - приводит телеканал заявление PwC.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 09:53
Кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте
Добавляется, что это решение может оказать давление на конкурирующие компании Deloitte, EY и KMPG, чтобы они приняли аналогичное решение, однако отмечается, что вывод бизнеса будет сложным процессом, который может занять месяцы и даже годы для завершения.
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала