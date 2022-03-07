00:33 07.03.2022 (обновлено: 00:34 07.03.2022)
Аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России, сообщили СМИ
Sky News: аудиторская компания PwC собирается закрыть бизнес в России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий возле московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий возле московского международного делового центра "Москва-Сити"
ЛОНДОН, 7 мар – РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, PwC собирается в понедельник официально объявить о прекращении деятельности в России, сообщает телеканал Sky News.
"Мы приняли решение, что в этих условиях PwC не должна иметь членов-компаний в России и, следовательно, PwC покинет сеть. Наша главная цель в PwC – продолжать делать все, чтобы помочь нашим украинским коллегам и поддержать гуманитарные усилия для помощи жителям Украины. Мы также привержены работе с нашими коллегами в России для планомерного перехода бизнеса, и мы сфокусированы на благополучии 3700 наших коллег в России", - приводит телеканал заявление PwC.
Добавляется, что это решение может оказать давление на конкурирующие компании Deloitte, EY и KMPG, чтобы они приняли аналогичное решение, однако отмечается, что вывод бизнеса будет сложным процессом, который может занять месяцы и даже годы для завершения.