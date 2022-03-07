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Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак
Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак - РИА Новости, 07.03.2022
Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак
Европа пытается переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлету цен, сообщил... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:14
2022-03-07T22:14
цены на нефть
европа
россия
brent
александр новак
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европа пытается переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлету цен, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак."К сожалению, сегодня мы видим заявление европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет", — отметил он."Как следствие мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлёту цен и волатильности на рынке", — добавил Новак.Цена на газ в Европе на торгах в понедельник обновила исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров. Также ранее в понедельник стоимость эталонной марки нефти Brent превышала 130 долларов за баррель.
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цены на нефть, европа, россия, brent, александр новак, в мире
22:14 07.03.2022
 
Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак

Вице премьер Новак: Европа хочет переложить на Россию свои провалы в энергополитике

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европа пытается переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлету цен, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"К сожалению, сегодня мы видим заявление европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет", — отметил он.
"Как следствие мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлёту цен и волатильности на рынке", — добавил Новак.
Цена на газ в Европе на торгах в понедельник обновила исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров. Также ранее в понедельник стоимость эталонной марки нефти Brent превышала 130 долларов за баррель.
Джон Керри - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Керри отреагировал на решение нескольких нефтекомпаний уйти из России
 
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