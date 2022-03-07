https://ria.ru/20220307/provaly-1777091078.html

Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак

Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак - РИА Новости, 07.03.2022

Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак

Европа пытается переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлету цен, сообщил... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:14

2022-03-07T22:14

2022-03-07T22:14

цены на нефть

европа

россия

brent

александр новак

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европа пытается переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлету цен, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак."К сожалению, сегодня мы видим заявление европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет", — отметил он."Как следствие мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлёту цен и волатильности на рынке", — добавил Новак.Цена на газ в Европе на торгах в понедельник обновила исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров. Также ранее в понедельник стоимость эталонной марки нефти Brent превышала 130 долларов за баррель.

https://ria.ru/20220307/kerri-1777075779.html

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Петр Попадюк

цены на нефть, европа, россия, brent, александр новак, в мире