https://ria.ru/20220307/provaly-1777091078.html
Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак
Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак - РИА Новости, 07.03.2022
Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак
Европа пытается переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлету цен, сообщил... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:14
2022-03-07T22:14
2022-03-07T22:14
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европа пытается переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлету цен, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак."К сожалению, сегодня мы видим заявление европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет", — отметил он."Как следствие мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлёту цен и волатильности на рынке", — добавил Новак.Цена на газ в Европе на торгах в понедельник обновила исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров. Также ранее в понедельник стоимость эталонной марки нефти Brent превышала 130 долларов за баррель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, европа, россия, brent, александр новак, в мире
Европа хочет переложить на Россию провалы в энергополитике, заявил Новак
Вице премьер Новак: Европа хочет переложить на Россию свои провалы в энергополитике