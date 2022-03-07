https://ria.ru/20220307/postavki-1777002320.html

В Германии боятся не пережить зиму без российского газа

В Германии испугались последствий отказа от российского газа - РИА Новости, 07.03.2022

В Германии боятся не пережить зиму без российского газа

Германии предстоит пережить "непростую" зиму в случае прекращения поставок угля и газа из России, заявил глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:10

2022-03-07T09:10

2022-03-07T09:10

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Германии предстоит пережить "непростую" зиму в случае прекращения поставок угля и газа из России, заявил глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF Berlin direkt.Несмотря на то, что политик выступает за скорейший отказ от использования атомной энергетики, он отметил, что сейчас специалисты изучают пользу от более длительной эксплуатации АЭС."Но, судя по тому, что мы видим, вряд ли она есть", — подытожил Хабек.Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США допускает запрет импорта нефти и энергоресурсов из России.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220304/gaz-1776623551.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/sholts-1776454049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, германия, россия, украина, днр, лнр, сша, роберт хабек