В Германии боятся не пережить зиму без российского газа

В Германии испугались последствий отказа от российского газа
Глава Минэкономики ФРГ Хабек предупредил о трудной зиме после отказа от российского газа
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Германии предстоит пережить "непростую" зиму в случае прекращения поставок угля и газа из России, заявил глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF Berlin direkt.
"Мы хорошо переживем весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме", — пояснил он.
Несмотря на то, что политик выступает за скорейший отказ от использования атомной энергетики, он отметил, что сейчас специалисты изучают пользу от более длительной эксплуатации АЭС.
"Но, судя по тому, что мы видим, вряд ли она есть", — подытожил Хабек.
Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США допускает запрет импорта нефти и энергоресурсов из России.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.