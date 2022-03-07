07:41 07.03.2022 (обновлено: 09:36 07.03.2022)
СМИ: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолетов
NHK: правительство Японии боится сбоя поставок при закрытии неба для самолетов из России
Самолет
ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. В правительстве Японии опасаются, что если она примет решение о закрытии своего неба для российских авиакомпаний, то это может привести к сбоям поставок товаров в Японию, сообщил телеканал NHK.
"Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров", — приводит канал источник в правительстве.
Между тем в правящей Либерально-демократической партии Японии существует мнение, что Японии нужно "выровнять шаг" с европейскими странами, запретившими полеты российских авиакомпаний над своей территорией, а также призвать к тому же и другие азиатские страны.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.