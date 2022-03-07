https://ria.ru/20220307/postavki-1776996878.html

СМИ: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолетов

СМИ: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолетов - РИА Новости, 07.03.2022

СМИ: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолетов

В правительстве Японии опасаются, что если она примет решение о закрытии своего неба для российских авиакомпаний, то это может привести к сбоям поставок товаров РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T07:41

2022-03-07T07:41

2022-03-07T09:36

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ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. В правительстве Японии опасаются, что если она примет решение о закрытии своего неба для российских авиакомпаний, то это может привести к сбоям поставок товаров в Японию, сообщил телеканал NHK.Между тем в правящей Либерально-демократической партии Японии существует мнение, что Японии нужно "выровнять шаг" с европейскими странами, запретившими полеты российских авиакомпаний над своей территорией, а также призвать к тому же и другие азиатские страны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, япония, в мире