Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/postavki-1776996878.html
СМИ: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолетов
СМИ: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолетов - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолетов
В правительстве Японии опасаются, что если она примет решение о закрытии своего неба для российских авиакомпаний, то это может привести к сбоям поставок товаров РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T07:41
2022-03-07T09:36
россия
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_438:807:2644:2048_1920x0_80_0_0_7b8b8e532b19d5183808566d13fba455.jpg
ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. В правительстве Японии опасаются, что если она примет решение о закрытии своего неба для российских авиакомпаний, то это может привести к сбоям поставок товаров в Японию, сообщил телеканал NHK.Между тем в правящей Либерально-демократической партии Японии существует мнение, что Японии нужно "выровнять шаг" с европейскими странами, запретившими полеты российских авиакомпаний над своей территорией, а также призвать к тому же и другие азиатские страны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/opasnost-1776989029.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_611:747:2346:2048_1920x0_80_0_0_c4733a288085ae6c06a003c85ba1d934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, в мире
07:41 07.03.2022 (обновлено: 09:36 07.03.2022)
 
СМИ: Япония боится сбоя поставок при закрытии неба для российских самолетов

NHK: правительство Японии боится сбоя поставок при закрытии неба для самолетов из России

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Depositphotos / Ali Mufti
Самолет
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. В правительстве Японии опасаются, что если она примет решение о закрытии своего неба для российских авиакомпаний, то это может привести к сбоям поставок товаров в Японию, сообщил телеканал NHK.

"Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров", — приводит канал источник в правительстве.

Между тем в правящей Либерально-демократической партии Японии существует мнение, что Японии нужно "выровнять шаг" с европейскими странами, запретившими полеты российских авиакомпаний над своей территорией, а также призвать к тому же и другие азиатские страны.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
В ответ Запад ввел новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Ряду госкомпаний затруднили возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание МИД Японии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 03:55
Япония присвоила территории России третий из четырех уровней опасности
 
РоссияЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала