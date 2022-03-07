https://ria.ru/20220307/post-1776768417.html

"Берегите голову". Чего не знают верующие о Великом посте

"Берегите голову". Чего не знают верующие о Великом посте - РИА Новости, 07.03.2022

"Берегите голову". Чего не знают верующие о Великом посте

Для православных христиан наступил Великий пост — время воздержания и молитвы. Однако незнание некоторых его особенностей порождает массу заблуждений. О... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:00

2022-03-07T08:00

2022-03-07T09:35

религия

максим первозванский

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Для православных христиан наступил Великий пост — время воздержания и молитвы. Однако незнание некоторых его особенностей порождает массу заблуждений. О наиболее распространенных ошибках — в материале РИА Новости.Не ели суткамиИз всех постов Великий — самый древний. Еще в первые десятилетия христианства верующие говели перед Пасхой. Упоминают об этом апостольские правила — старейший сборник канонов.Правда, в каждой общине сроки определяли по-своему. В одних пищу и питье не употребляли в течение суток. В других от еды отказывались на три дня. Иные запрещали лишь увеселения всю неделю до праздника Воскресения Христова.Однако со временем понимание поста изменилось. Примерно в IV веке сроки заметно увеличились. Вместо нескольких дней — до сорока.Тогда же известные богословы писали: этот период посвящен человеку — чтобы он смог духовно преобразиться. И после достойно встретил Страстную неделю, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни Спасителя.Так ли все строго?Великий пост, пожалуй, самый популярный у россиян. Судя по соцопросам, большинство соблюдают только его. Однако это не единственный период говения в календаре — есть еще Рождественский, Петров и Успенский.При этом Святая Четыредесятница — вопреки стереотипам, не самое строгое время."Суровый пост — Успенский. Устав у него такой же, однако праздников там выпадает гораздо меньше. Ведь в дни церковных торжеств полагается послабление в еде", — объясняет церковный публицист иеромонах Феодорит (Сеньчуков).На Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (10 апреля), которые приходятся на Великий пост, можно есть рыбу. А на Лазареву субботу (16 апреля) устав разрешает икру. В остальные дни меню, конечно, скромнее.Обычно употребляют вареную пищу без масла. В среду и пятницу положено сухоядение – растительные продукты, не обработанные термически.Многие считают, что ни в коем случае нельзя пить вино. Однако это не так. Устав не относит его к "праздничным яствам", как, например, рыбу."Вино, — продолжает отец Феодорит, — можно употреблять по субботам и воскресеньям, а также на престольные праздники. Но, конечно, оно должно быть сухим и разбавленным. Важно понимать, что такой напиток на востоке, где писали Типикон (церковный устав), и у нас — вещи разные".При этом, добавляет он, если дозволен алкоголь, не следует предаваться пьянству. Главное — чувство меры.Избежать крайностейВообще, умеренность — один из важнейших принципов Великого поста. По словам священников, верующие нередко впадают в крайности. Одни, например, узнав о послаблениях, устраивают "праздник живота".Другие, наоборот, добровольно загоняют себя в жесткие аскетические рамки. Есть заблуждение, будто бы в пост нужно непременно носить темную одежду и ни с кем не общаться."Важно избежать фарисейского соблюдения формальных правил. Об этом как раз говорит Господь в Евангелии: "Когда поститесь, не напускайте на себя, как лицедеи, мрачного вида; ведь они делают себе унылые лица, чтобы показать людям, как постятся. <...> Но когда ты постишься, голову твою умасти и умой твое лицо, чтобы не людям показать, как постишься, но Отцу твоему Сокровенному", — обращает внимание православный миссионер протоиерей Максим Первозванский.То же относится и к еде. Принято считать, что если человек в гостях съест что-нибудь скоромное, то совершит большой грех."Здесь все зависит от ситуации: в каких отношениях вы с пригласившим. К кому-то идти необязательно — это нормальная практика в пост, — поясняет священнослужитель. — Но когда вас пригласили на юбилей, то отказа могут и не понять".Родным и близким, отмечает он, можно заранее сказать про говение. Если же во время застолья подали салат с мясом, то "не надо выковыривать его оттуда"."Также есть важное церковное правило о путешествующих, — продолжает отец Максим. — Если человек в поездке и у него нет выбора в пище, он ест что дают. То же касается служащих в армии или детей в школьных столовых".Не количество, а качествоМногие верующие убеждены: если поститься, то всей семьей. Без поправок на возраст и здоровье."Согласно церковным канонам, на больных людей, кормящих и беременных женщин правила поста не распространяются. Естественно, не постятся младенцы. А вот подросших детей можно постепенно приучать к взрослому режиму питания", — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).При этом он подчеркивает: польза от поста в первую очередь — духовная. Именно поэтому верующих призывают больше молиться и ходить на службы."Говение и молитва должны быть в соответствии друг с другом. В противном случае воздержание в еде будет обычной диетой", — добавляет протоиерей Максим Первозванский.И вспоминает известную поговорку: при входе в храм нужно снимать шляпу, а не голову. Эти слова, считает он, следует взять за правило всем, кто хочет говеть.

https://ria.ru/20220215/khristos-1772768148.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

максим первозванский, аналитика - религия и мировоззрение