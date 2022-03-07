https://ria.ru/20220307/posolstvo-1777074522.html

Посольство России обвинило полицию Ирландии в бездействии в ЧП с грузовиком

Посольство России обвинило полицию Ирландии в бездействии в ЧП с грузовиком - РИА Новости, 07.03.2022

Посольство России обвинило полицию Ирландии в бездействии в ЧП с грузовиком

В Дублине грузовик врезался в ворота посольства России, говорится в комментарии пресс-секретаря дипмиссии Никиты Исакина, поступившего в РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T19:40

2022-03-07T19:40

2022-03-07T21:38

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ЛОНДОН, 7 мар — РИА Новости. В Дублине грузовик врезался в ворота посольства России, говорится в комментарии пресс-секретаря дипмиссии Никиты Исакина, поступившего в РИА Новости.Как сообщил представитель посольства, инцидент произошел в 13:30. К воротам подъехал большой грузовик, сдал назад и "полностью снес ворота посольства"."Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения", — добавил Исакин.Подчеркивается, что посольство решительно осуждает этот "преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии".В дипмиссии подчеркнули, что этот варварский инцидент вызывает тревогу и грубо нарушает статью 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Дипломаты находятся в контакте с МИД Ирландии и требуют от властей страны "принять всесторонние меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей".Это не первая угроза безопасности российским дипломатам и учреждениям за рубежом после начала специальной военной операции на Украине. Так, в ночь на 7 марта произошло нападение на представительство Россотрудничества в Париже, 5 марта в отношении российского дипломата в Вильнюсе применили физическую силу.

https://ria.ru/20220305/napadenie-1776821791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/1774130481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ирландия, россия