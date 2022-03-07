https://ria.ru/20220307/posolstvo-1777074522.html
Посольство России обвинило полицию Ирландии в бездействии в ЧП с грузовиком
Посольство России обвинило полицию Ирландии в бездействии в ЧП с грузовиком - РИА Новости, 07.03.2022
Посольство России обвинило полицию Ирландии в бездействии в ЧП с грузовиком
В Дублине грузовик врезался в ворота посольства России, говорится в комментарии пресс-секретаря дипмиссии Никиты Исакина, поступившего в РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:40
2022-03-07T19:40
2022-03-07T21:38
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ЛОНДОН, 7 мар — РИА Новости. В Дублине грузовик врезался в ворота посольства России, говорится в комментарии пресс-секретаря дипмиссии Никиты Исакина, поступившего в РИА Новости.Как сообщил представитель посольства, инцидент произошел в 13:30. К воротам подъехал большой грузовик, сдал назад и "полностью снес ворота посольства"."Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения", — добавил Исакин.Подчеркивается, что посольство решительно осуждает этот "преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии".В дипмиссии подчеркнули, что этот варварский инцидент вызывает тревогу и грубо нарушает статью 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Дипломаты находятся в контакте с МИД Ирландии и требуют от властей страны "принять всесторонние меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей".Это не первая угроза безопасности российским дипломатам и учреждениям за рубежом после начала специальной военной операции на Украине. Так, в ночь на 7 марта произошло нападение на представительство Россотрудничества в Париже, 5 марта в отношении российского дипломата в Вильнюсе применили физическую силу.
https://ria.ru/20220305/napadenie-1776821791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, россия
19:40 07.03.2022 (обновлено: 21:38 07.03.2022)
Посольство России обвинило полицию Ирландии в бездействии в ЧП с грузовиком
Посольство России в Дублине обвинило полицию Ирландии в бездействии при ЧП с грузовиком
ЛОНДОН, 7 мар — РИА Новости. В Дублине грузовик врезался в ворота посольства России, говорится в комментарии пресс-секретаря дипмиссии Никиты Исакина, поступившего в РИА Новости.
Как сообщил представитель посольства, инцидент произошел в 13:30. К воротам подъехал большой грузовик, сдал назад и "полностью снес ворота посольства".
"Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения", — добавил Исакин.
Подчеркивается, что посольство решительно осуждает этот "преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии".
В дипмиссии подчеркнули, что этот варварский инцидент вызывает тревогу и грубо нарушает статью 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Дипломаты находятся в контакте с МИД Ирландии
и требуют от властей страны "принять всесторонние меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей".
Это не первая угроза безопасности российским дипломатам и учреждениям за рубежом после начала специальной военной операции на Украине
. Так, в ночь на 7 марта произошло нападение на представительство Россотрудничества
в Париже
, 5 марта в отношении российского дипломата в Вильнюсе
применили физическую силу.