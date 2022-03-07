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США намерены выделить 10 миллиардов долларов на помощь Украине

США намерены выделить 10 миллиардов долларов на помощь Украине - РИА Новости, 07.03.2022

США намерены выделить 10 миллиардов долларов на помощь Украине

Конгресс США намерен на текущей неделе одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T04:51

2022-03-07T04:51

2022-03-07T05:02

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Конгресс США намерен на текущей неделе одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.Ранее газета Washington Post сообщала, что администрация президента США Джо Байдена просит американский конгресс одобрить выделение средств на помощь Украине. 10 миллиардов пойдут на "борьбу с гуманитарным кризисом", помощь украинской обороне, защите энергосети от перебоев и "дальнейшую помощь европейским союзникам".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша