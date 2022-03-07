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США намерены выделить 10 миллиардов долларов на помощь Украине
США намерены выделить 10 миллиардов долларов на помощь Украине - РИА Новости, 07.03.2022
США намерены выделить 10 миллиардов долларов на помощь Украине
Конгресс США намерен на текущей неделе одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T04:51
2022-03-07T05:02
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сша
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Конгресс США намерен на текущей неделе одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.Ранее газета Washington Post сообщала, что администрация президента США Джо Байдена просит американский конгресс одобрить выделение средств на помощь Украине. 10 миллиардов пойдут на "борьбу с гуманитарным кризисом", помощь украинской обороне, защите энергосети от перебоев и "дальнейшую помощь европейским союзникам".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, сша
04:51 07.03.2022 (обновлено: 05:02 07.03.2022)
 
США намерены выделить 10 миллиардов долларов на помощь Украине

Конгресс США намерен одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Конгресс США намерен на текущей неделе одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Ранее газета Washington Post сообщала, что администрация президента США Джо Байдена просит американский конгресс одобрить выделение средств на помощь Украине. 10 миллиардов пойдут на "борьбу с гуманитарным кризисом", помощь украинской обороне, защите энергосети от перебоев и "дальнейшую помощь европейским союзникам".
"Администрация Байдена запросила гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов. Конгресс намерен на этой неделе принять экстренное финансирование в рамках нашего законодательства о комплексном государственном финансировании", - говорится в заявлении Пелоси.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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