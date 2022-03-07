Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777096143.html
Киев попросил о прямых переговорах с Путиным
Киев попросил о прямых переговорах с Путиным - РИА Новости, 08.03.2022
Киев попросил о прямых переговорах с Путиным
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Рада", что Киев просит о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-07T23:16
2022-03-08T01:26
россия
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий кулеба
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Рада", что Киев просит о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/voennye-1777100785.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, москва
23:16 07.03.2022 (обновлено: 01:26 08.03.2022)
 
Киев попросил о прямых переговорах с Путиным

Глава МИД Украины Кулеба: Киев попросил о прямых переговорах Путина с Зеленским

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Рада", что Киев просит о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Мы давно стремились к разговору между президентом Украины и Владимиром Путиным, потому что понимаем, что окончательные решения утверждает он. Я об этом скажу. Наш президент не боится ничего, в том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть сядут и поговорят", — сказал Кулеба.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
00:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: задачи на Украине решают только профессиональные военные
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала