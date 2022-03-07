https://ria.ru/20220307/peregovory-1777096143.html
Киев попросил о прямых переговорах с Путиным
Киев попросил о прямых переговорах с Путиным - РИА Новости, 08.03.2022
Киев попросил о прямых переговорах с Путиным
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Рада", что Киев просит о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-07T23:16
2022-03-07T23:16
2022-03-08T01:26
россия
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий кулеба
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Рада", что Киев просит о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, москва
23:16 07.03.2022 (обновлено: 01:26 08.03.2022)
Киев попросил о прямых переговорах с Путиным
Глава МИД Украины Кулеба: Киев попросил о прямых переговорах Путина с Зеленским