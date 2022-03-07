https://ria.ru/20220307/peregovory-1777096143.html

Киев попросил о прямых переговорах с Путиным

Киев попросил о прямых переговорах с Путиным - РИА Новости, 08.03.2022

Киев попросил о прямых переговорах с Путиным

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Рада", что Киев просит о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-07T23:16

2022-03-07T23:16

2022-03-08T01:26

россия

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий кулеба

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Рада", что Киев просит о прямых переговорах президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/voennye-1777100785.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, москва