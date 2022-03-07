https://ria.ru/20220307/peregovory-1777088381.html
Российская делегация покинула место переговоров с Украиной
Российская делегация покинула место переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Российская делегация покинула место переговоров с Украиной
Кортеж российской делегации на переговорах с Украиной уехал с места встречи в Брестской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:50
2022-03-07T21:50
2022-03-07T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777067703_0:143:2856:1750_1920x0_80_0_0_822f6bb3fbae357425bd90664acdc542.jpg
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Кортеж российской делегации на переговорах с Украиной уехал с места встречи в Брестской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Третий раунд переговоров продлился в понедельник почти 3 часа. Машины представителей российской делегации уехали с места переговоров в сопровождении автомобилей белорусских ДПС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777067703_197:0:2660:1847_1920x0_80_0_0_d6ff3ebd9c2e5556d42b3a5a586c57e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Российская делегация покинула место переговоров с Украиной
Российская делегация покинула место переговоров с Украиной в Брестской области