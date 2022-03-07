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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777088381.html
Российская делегация покинула место переговоров с Украиной
Российская делегация покинула место переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Российская делегация покинула место переговоров с Украиной
Кортеж российской делегации на переговорах с Украиной уехал с места встречи в Брестской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:50
2022-03-07T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Кортеж российской делегации на переговорах с Украиной уехал с места встречи в Брестской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Третий раунд переговоров продлился в понедельник почти 3 часа. Машины представителей российской делегации уехали с места переговоров в сопровождении автомобилей белорусских ДПС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html
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в мире, россия, украина
21:50 07.03.2022
 
Российская делегация покинула место переговоров с Украиной

Российская делегация покинула место переговоров с Украиной в Брестской области

© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии
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Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Кортеж российской делегации на переговорах с Украиной уехал с места встречи в Брестской области, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Третий раунд переговоров продлился в понедельник почти 3 часа. Машины представителей российской делегации уехали с места переговоров в сопровождении автомобилей белорусских ДПС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Мединский: Наши ожидания от переговоров не оправдались
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