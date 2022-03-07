https://ria.ru/20220307/peregovory-1777084673.html

Слуцкий оценил перспективы следующего раунда переговоров

Слуцкий оценил перспективы следующего раунда переговоров - РИА Новости, 07.03.2022

Слуцкий оценил перспективы следующего раунда переговоров

Переговоры РФ и Украины будут быстро продолжены, но Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз будет достигнут результат, заявил глава думского комитета РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:14

2022-03-07T21:14

2022-03-07T21:27

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БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины будут быстро продолжены, но Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз будет достигнут результат, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий."Переговоры действительно будут быстро продолжены. Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжёлая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять", - сказал он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.Слуцкий отметил, что "консультации будут непростыми".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777041503.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии