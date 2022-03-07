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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777084673.html
Слуцкий оценил перспективы следующего раунда переговоров
Слуцкий оценил перспективы следующего раунда переговоров - РИА Новости, 07.03.2022
Слуцкий оценил перспективы следующего раунда переговоров
Переговоры РФ и Украины будут быстро продолжены, но Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз будет достигнут результат, заявил глава думского комитета РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:14
2022-03-07T21:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины будут быстро продолжены, но Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз будет достигнут результат, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий."Переговоры действительно будут быстро продолжены. Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжёлая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять", - сказал он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.Слуцкий отметил, что "консультации будут непростыми".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
21:14 07.03.2022 (обновлено: 21:27 07.03.2022)
 
Слуцкий оценил перспективы следующего раунда переговоров

Депутат Слуцкий: Москва не ожидает быстрых результатов на переговорах с Киевом

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
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БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины будут быстро продолжены, но Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз будет достигнут результат, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.
"Переговоры действительно будут быстро продолжены. Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжёлая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять", - сказал он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.
Слуцкий отметил, что "консультации будут непростыми".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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