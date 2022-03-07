https://ria.ru/20220307/peregovory-1777083500.html

Украинская сторона заявила об отсутствии "существенных итогов" переговоров

Украинская сторона заявила об отсутствии "существенных итогов" переговоров - РИА Новости, 07.03.2022

Украинская сторона заявила об отсутствии "существенных итогов" переговоров

Член украинской делегации переговорщиков с РФ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:02

2022-03-07T21:02

2022-03-07T21:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Член украинской делегации переговорщиков с РФ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий консультации будут продолжены, на сегодня существенных результатов нет.В понедельник состоялся очередной раунд переговоров между Россией и Украиной."С точки зрения ключевого политического трека, в который входит прекращение огня, перемирие и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены, сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет, но тем не менее, еще раз подчеркиваю, что консультации будут продолжены", - сказал Подоляк в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777074910.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф