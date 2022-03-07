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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777083500.html
Украинская сторона заявила об отсутствии "существенных итогов" переговоров
Украинская сторона заявила об отсутствии "существенных итогов" переговоров - РИА Новости, 07.03.2022
Украинская сторона заявила об отсутствии "существенных итогов" переговоров
Член украинской делегации переговорщиков с РФ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:02
2022-03-07T21:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Член украинской делегации переговорщиков с РФ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий консультации будут продолжены, на сегодня существенных результатов нет.В понедельник состоялся очередной раунд переговоров между Россией и Украиной."С точки зрения ключевого политического трека, в который входит прекращение огня, перемирие и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены, сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет, но тем не менее, еще раз подчеркиваю, что консультации будут продолжены", - сказал Подоляк в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777074910.html
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украина
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
21:02 07.03.2022 (обновлено: 21:21 07.03.2022)
 
Украинская сторона заявила об отсутствии "существенных итогов" переговоров

Член делегации Украины Подоляк заявил об отсутствии существенных результатов переговоров

© Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© Посольство РФ в Белоруссии
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Член украинской делегации переговорщиков с РФ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий консультации будут продолжены, на сегодня существенных результатов нет.
В понедельник состоялся очередной раунд переговоров между Россией и Украиной.
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"С точки зрения ключевого политического трека, в который входит прекращение огня, перемирие и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены, сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет, но тем не менее, еще раз подчеркиваю, что консультации будут продолжены", - сказал Подоляк в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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