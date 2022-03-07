https://ria.ru/20220307/peregovory-1777081328.html

Переговоры России и Украины завершились

Переговоры России и Украины завершились - РИА Новости, 07.03.2022

Переговоры России и Украины завершились

Закончились переговоры России и Украины, сообщили в пресс-службе российского посольства в Белоруссии. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:48

2022-03-07T20:48

2022-03-07T21:31

белоруссия

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар — РИА Новости. Закончились переговоры России и Украины, сообщили в пресс-службе российского посольства в Белоруссии.Встреча продолжалась почти три часа.Как заявил по итогам переговоров член украинской делегации Михаил Подоляк, существенных результатов стороны не достигли."Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров <...> Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", — написал он в Twitter.Переговоры прошли в Брестской области Белоруссии. Состав российской делегации не поменялся: помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777049846.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

белоруссия, россия, украина, в мире