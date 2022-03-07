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Переговоры России и Украины завершились
Переговоры России и Украины завершились - РИА Новости, 07.03.2022
Переговоры России и Украины завершились
Закончились переговоры России и Украины, сообщили в пресс-службе российского посольства в Белоруссии. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:48
2022-03-07T21:31
белоруссия
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар — РИА Новости. Закончились переговоры России и Украины, сообщили в пресс-службе российского посольства в Белоруссии.Встреча продолжалась почти три часа.Как заявил по итогам переговоров член украинской делегации Михаил Подоляк, существенных результатов стороны не достигли."Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров &lt;...&gt; Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", — написал он в Twitter.Переговоры прошли в Брестской области Белоруссии. Состав российской делегации не поменялся: помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777049846.html
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белоруссия, россия, украина, в мире
20:48 07.03.2022 (обновлено: 21:31 07.03.2022)
 
Переговоры России и Украины завершились

Переговоры России и Украины в Брестской области завершились

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар — РИА Новости. Закончились переговоры России и Украины, сообщили в пресс-службе российского посольства в Белоруссии.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", — говорится в публикации дипмиссии в Telegram.

Встреча продолжалась почти три часа.
Как заявил по итогам переговоров член украинской делегации Михаил Подоляк, существенных результатов стороны не достигли.
"Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров <...> Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", — написал он в Twitter.
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Переговоры прошли в Брестской области Белоруссии. Состав российской делегации не поменялся: помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.
Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.
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