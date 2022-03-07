https://ria.ru/20220307/peregovory-1777061874.html

Переговоры представителей России и Украины продолжаются более двух часов

Переговоры представителей России и Украины продолжаются более двух часов - РИА Новости, 07.03.2022

Переговоры представителей России и Украины продолжаются более двух часов

В Брестской области Белоруссии проходит третий раунд переговоров делегаций Москвы и Киева, сообщило российское посольство в Минске. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:50

2022-03-07T17:50

2022-03-07T19:53

белоруссия

россия

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар — РИА Новости. В Брестской области Белоруссии проходит третий раунд переговоров делегаций Москвы и Киева, сообщило российское посольство в Минске.Состав российской делегации не поменялся: ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский, также приехали заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Со стороны Украины присутствуют советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников и другие политики.Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777024926.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

белоруссия, россия, в мире, украина