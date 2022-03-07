17:50 07.03.2022 (обновлено: 19:53 07.03.2022)
Переговоры представителей России и Украины продолжаются более двух часов
В Брестской области проходят переговоры российской и украинской делегаций
© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар — РИА Новости. В Брестской области Белоруссии проходит третий раунд переговоров делегаций Москвы и Киева, сообщило российское посольство в Минске.
Состав российской делегации не поменялся: ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский, также приехали заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Со стороны Украины присутствуют советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников и другие политики.
Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.
Специальная военная операция на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.