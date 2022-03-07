https://ria.ru/20220307/peregovory-1777059670.html
Посольство России не подтвердило начало переговоров с Украиной
Посольство России не подтвердило начало переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Посольство России не подтвердило начало переговоров с Украиной
Посольство России в Белоруссии пока не подтверждает РИА Новости начало переговоров РФ и Украины. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:33
2022-03-07T17:33
2022-03-07T17:43
белоруссия
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар – РИА Новости. Посольство России в Белоруссии пока не подтверждает РИА Новости начало переговоров РФ и Украины.Ранее о начале встречи сообщили некоторые СМИ."Пока не началось", - сообщили в дипмиссии.Вертолеты доставили членов украинской делегации к месту переговоров с российской стороной в Брестской области Белоруссии почти в 16.30. Несколькими часами ранее туда прибыла делегация РФ.Как сообщил ранее РИА Новости близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский, третий раунд переговоров был запланирован на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд - Дом охотника.Первые два раунда переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, украина, в мире
17:33 07.03.2022 (обновлено: 17:43 07.03.2022)
Посольство России не подтвердило начало переговоров с Украиной
Посольство России в Белоруссии не подтвердило начало переговоров с Украиной
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар – РИА Новости. Посольство России в Белоруссии пока не подтверждает РИА Новости начало переговоров РФ и Украины.
Ранее о начале встречи сообщили некоторые СМИ.
"Пока не началось", - сообщили в дипмиссии.
Вертолеты доставили членов украинской делегации к месту переговоров с российской стороной в Брестской области Белоруссии
почти в 16.30. Несколькими часами ранее туда прибыла делегация РФ.
Как сообщил ранее РИА Новости близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский, третий раунд переговоров был запланирован на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд - Дом охотника.
Первые два раунда переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление военные группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.