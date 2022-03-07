https://ria.ru/20220307/peregovory-1777059670.html

Посольство России не подтвердило начало переговоров с Украиной

Посольство России не подтвердило начало переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022

Посольство России не подтвердило начало переговоров с Украиной

Посольство России в Белоруссии пока не подтверждает РИА Новости начало переговоров РФ и Украины. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:33

2022-03-07T17:33

2022-03-07T17:43

белоруссия

россия

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар – РИА Новости. Посольство России в Белоруссии пока не подтверждает РИА Новости начало переговоров РФ и Украины.Ранее о начале встречи сообщили некоторые СМИ."Пока не началось", - сообщили в дипмиссии.Вертолеты доставили членов украинской делегации к месту переговоров с российской стороной в Брестской области Белоруссии почти в 16.30. Несколькими часами ранее туда прибыла делегация РФ.Как сообщил ранее РИА Новости близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский, третий раунд переговоров был запланирован на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд - Дом охотника.Первые два раунда переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777024926.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

белоруссия, россия, украина, в мире