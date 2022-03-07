https://ria.ru/20220307/peregovory-1777050930.html
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией - РИА Новости, 07.03.2022
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией
Вертолеты доставили членов украинской делегации к месту переговоров с российской стороной в Брестской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:23
2022-03-07T16:23
2022-03-07T16:44
признание днр и лнр в россии
обострение ситуации в днр и лнр
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Вертолеты доставили членов украинской делегации к месту переговоров с российской стороной в Брестской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Украинская делегация прилетела на двух вертолетах, они приземлились на площадку неподалёку от места, где пройдут переговоры.Как сообщил ранее РИА Новости близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский, третий раунд переговоров был запланирован на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд - Дом охотника.Первые два раунда переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Прибытие украинской делегации на переговоры в Белоруссии
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской стороной в Белоруссии.
2022-03-07T16:23
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, белоруссия
16:23 07.03.2022 (обновлено: 16:44 07.03.2022)
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской стороной в Белоруссии