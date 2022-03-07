https://ria.ru/20220307/peregovory-1777045534.html

Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной

Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022

Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей, оказать давление на... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:38

2022-03-07T15:38

2022-03-07T16:00

владимир путин

шарль мишель

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей, оказать давление на Киев, дал оценку хода переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования, сообщили в пресс-службе Кремля.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777045230.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, шарль мишель, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф