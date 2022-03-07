https://ria.ru/20220307/peregovory-1777045534.html
Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной
Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной
Президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей, оказать давление на... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:38
2022-03-07T15:38
2022-03-07T16:00
владимир путин
шарль мишель
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973748_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_c2af934a135c9b1d1f26b3cb17a95578.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей, оказать давление на Киев, дал оценку хода переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования, сообщили в пресс-службе Кремля.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777045230.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973748_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_476de8a2543ddc02253c1e691e1c3c5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, шарль мишель, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:38 07.03.2022 (обновлено: 16:00 07.03.2022)
Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной
Путин дал председателю Евросовета Мишелю оценку хода переговоров с Украиной