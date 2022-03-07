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Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной
Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной
Президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей, оказать давление на... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:38
2022-03-07T16:00
владимир путин
шарль мишель
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей, оказать давление на Киев, дал оценку хода переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования, сообщили в пресс-службе Кремля.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, шарль мишель, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:38 07.03.2022 (обновлено: 16:00 07.03.2022)
 
Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной

Путин дал председателю Евросовета Мишелю оценку хода переговоров с Украиной

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС внести реальный вклад в спасение людей, оказать давление на Киев, дал оценку хода переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования, сообщили в пресс-службе Кремля.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственной границе России в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 15:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин призвал ЕС внести вклад в спасение людей и оказать давление на Киев
 
Владимир ПутинШарль МишельВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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