https://ria.ru/20220307/peregovory-1777037919.html

МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции

МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции - РИА Новости, 07.03.2022

МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:34

2022-03-07T14:34

2022-03-07T16:15

обострение ситуации в днр и лнр

россия

турция

в мире

украина

сергей лавров

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Захарова уточнила, что об этом разговоре договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время недавних телефонных переговоров.По информации на официальном сайте форума, мероприятие в этом году пройдет с 11 по 13 марта.Спецоперация на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018494.html

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777025929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, турция, в мире, украина, сергей лавров, дмитрий кулеба