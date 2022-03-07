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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777037919.html
МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции
МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции - РИА Новости, 07.03.2022
МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции
Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:34
2022-03-07T16:15
обострение ситуации в днр и лнр
россия
турция
в мире
украина
сергей лавров
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Захарова уточнила, что об этом разговоре договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время недавних телефонных переговоров.По информации на официальном сайте форума, мероприятие в этом году пройдет с 11 по 13 марта.Спецоперация на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018494.html
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россия, турция, в мире, украина, сергей лавров, дмитрий кулеба
14:34 07.03.2022 (обновлено: 16:15 07.03.2022)
 
МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции

МИД анонсировал переговоры Лаврова и Кулебы на полях Анталийского форума в Турции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"По инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", — сказала она.

Захарова уточнила, что об этом разговоре договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время недавних телефонных переговоров.
По информации на официальном сайте форума, мероприятие в этом году пройдет с 11 по 13 марта.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
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