14:34 07.03.2022 (обновлено: 16:15 07.03.2022)
МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции
МИД анонсировал переговоры Лаврова и Кулебы на полях Анталийского форума в Турции
Здание Министерства иностранных дел России
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут пообщаться на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"По инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", — сказала она.
Захарова уточнила, что об этом разговоре договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время недавних телефонных переговоров.
По информации на официальном сайте форума, мероприятие в этом году пройдет с 11 по 13 марта.
Спецоперация на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.