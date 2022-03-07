https://ria.ru/20220307/peregovory-1777033585.html
Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной
Члены российской делегации прибыли на место проведения переговоров с Киевом, которые должны пройти сегодня в Брестской области Белоруссии, сообщил корреспондент РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:08
2022-03-07T14:08
2022-03-07T15:02
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 6 мар — РИА Новости. Члены российской делегации прибыли на место проведения переговоров с Киевом, которые должны пройти сегодня в Брестской области Белоруссии, сообщил корреспондент РИА Новости.Представители Москвы приехали на нескольких автомобилях в сопровождении машин белорусской ДПС.К месту, где непосредственно пройдут переговоры, журналистов не допускают, на подъездах выставлены автомобили полиции, а территорию рядом охраняют белорусские военные.Член украинской делегации Михаил Подоляк подтвердил, что встреча начнется в 17:00.Переговоры с КиевомПервый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин. Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/podtverzhdenie-1776856885.html
https://ria.ru/20220307/ssha-1776704268.html
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Прибытие российской делегации к месту переговоров с Украиной
Прибытие российской делегации к месту переговоров с Украиной
2022-03-07T14:08
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
14:08 07.03.2022 (обновлено: 15:02 07.03.2022)
Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной в Брестской области