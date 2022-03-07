https://ria.ru/20220307/peregovory-1777025929.html

Самолет российской делегации на переговорах с Киевом сел в аэропорту Бреста

Самолет российской делегации на переговорах с Киевом сел в аэропорту Бреста - РИА Новости, 07.03.2022

Самолет российской делегации на переговорах с Киевом сел в аэропорту Бреста

Самолет с членами российской делегации, направляющейся на переговоры с представителями Киева, сел в аэропорту Бреста, следует из данных FlightRadar. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:59

2022-03-07T12:59

2022-03-07T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

белоруссия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776332662_0:307:3093:2047_1920x0_80_0_0_f9624e3118f5b1810cbabe068861bf64.jpg

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мар - РИА Новости. Самолет с членами российской делегации, направляющейся на переговоры с представителями Киева, сел в аэропорту Бреста, следует из данных FlightRadar.Тот же самолет, который ранее привозил российскую делегацию на переговоры в Белоруссию, сел в аэропорту Бреста. Из Москвы он вылетел в 11:22. Теперь российские переговорщики предположительно должны выехать на автомобилях к месту встречи в Брестской области.По информации Sputnik Беларусь, они прилетели в прежнем составе.Как сообщил ранее РИА Новости близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский, третий раунд переговоров запланирован на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд — Дом охотника.Первые два раунда переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018494.html

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777024926.html

россия

белоруссия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии