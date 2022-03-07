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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777025929.html
Самолет российской делегации на переговорах с Киевом сел в аэропорту Бреста
Самолет российской делегации на переговорах с Киевом сел в аэропорту Бреста - РИА Новости, 07.03.2022
Самолет российской делегации на переговорах с Киевом сел в аэропорту Бреста
Самолет с членами российской делегации, направляющейся на переговоры с представителями Киева, сел в аэропорту Бреста, следует из данных FlightRadar. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:59
2022-03-07T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мар - РИА Новости. Самолет с членами российской делегации, направляющейся на переговоры с представителями Киева, сел в аэропорту Бреста, следует из данных FlightRadar.Тот же самолет, который ранее привозил российскую делегацию на переговоры в Белоруссию, сел в аэропорту Бреста. Из Москвы он вылетел в 11:22. Теперь российские переговорщики предположительно должны выехать на автомобилях к месту встречи в Брестской области.По информации Sputnik Беларусь, они прилетели в прежнем составе.Как сообщил ранее РИА Новости близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский, третий раунд переговоров запланирован на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд — Дом охотника.Первые два раунда переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018494.html
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белоруссия
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в мире, владимир путин, россия, белоруссия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
12:59 07.03.2022 (обновлено: 13:15 07.03.2022)
 
Самолет российской делегации на переговорах с Киевом сел в аэропорту Бреста

Самолет российской делегации на переговорах с Киевом сел в аэропорту Бреста

© БелТА / Перейти в фотобанкроссийско-украинские переговоры
российско-украинские переговоры
© БелТА
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российско-украинские переговоры
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мар - РИА Новости. Самолет с членами российской делегации, направляющейся на переговоры с представителями Киева, сел в аэропорту Бреста, следует из данных FlightRadar.
Тот же самолет, который ранее привозил российскую делегацию на переговоры в Белоруссию, сел в аэропорту Бреста. Из Москвы он вылетел в 11:22. Теперь российские переговорщики предположительно должны выехать на автомобилях к месту встречи в Брестской области.
По информации Sputnik Беларусь, они прилетели в прежнем составе.
Как сообщил ранее РИА Новости близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский, третий раунд переговоров запланирован на 15.00, в том же месте, где проходил второй раунд — Дом охотника.
Первые два раунда переговоров прошли на территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
Вице-премьер Украины Верещук - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияБелоруссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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