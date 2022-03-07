https://ria.ru/20220307/peregovory-1777019563.html

Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной

Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022

Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной

Делегация РФ вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:59

2022-03-07T11:59

2022-03-07T12:03

россия

украина

в мире

белоруссия

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Делегация РФ вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, передает Sputnik Беларусь."Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта прошли первые два раунда переговоров российской и украинской делегаций. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет 7 марта.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/arakhamiya-1776986959.html

россия

украина

белоруссия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, в мире, белоруссия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин