https://ria.ru/20220307/peregovory-1777019563.html
Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной
Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной
Делегация РФ вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:59
2022-03-07T11:59
2022-03-07T12:03
россия
украина
в мире
белоруссия
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Делегация РФ вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, передает Sputnik Беларусь."Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На территории Белоруссии 28 февраля и 3 марта прошли первые два раунда переговоров российской и украинской делегаций. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет 7 марта.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/arakhamiya-1776986959.html
россия
украина
белоруссия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, белоруссия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
11:59 07.03.2022 (обновлено: 12:03 07.03.2022)
Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной
Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной