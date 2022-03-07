05:15 07.03.2022 (обновлено: 05:17 07.03.2022)
СМИ: Израиль сообщил США о переговорах Беннета и Путина по Украине
Axios: Израиль сообщил США о переговорах Беннета с Путиным и Зеленским по Украине
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник по национальной безопасности, глава Совета по национальной безопасности (СНБ) Израиля Эяль Хулата проинформировал своего американского коллегу Джейка Салливана о разговорах премьер-министра Нафтали Беннета с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, пишет издание Axios.
Как заявила в воскресенье пресс-секретарь Беннета Йонатан-Леус, премьер Израиля три раза за сутки поговорил с Зеленским. Вечером в тот же день, как передавала пресс-служба Кремля, Беннет и Путин продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине, в том числе с учетом последних контактов премьера Израиля с зарубежными коллегами.
По данным Axios, советник Беннета Хулата провел разговоры с Салливаном в субботу и воскресенье.
"Беннет информирует администрацию (президента США Джо - ред.) Байдена о переговорах с Путиным и Зеленским", - говорится в сообщении портала.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.