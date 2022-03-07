https://ria.ru/20220307/peregovory-1776991427.html

СМИ: Израиль сообщил США о переговорах Беннета и Путина по Украине

СМИ: Израиль сообщил США о переговорах Беннета и Путина по Украине - РИА Новости, 07.03.2022

СМИ: Израиль сообщил США о переговорах Беннета и Путина по Украине

Советник по национальной безопасности, глава Совета по национальной безопасности (СНБ) Израиля Эяль Хулата проинформировал своего американского коллегу Джейка... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T05:15

2022-03-07T05:15

2022-03-07T05:17

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник по национальной безопасности, глава Совета по национальной безопасности (СНБ) Израиля Эяль Хулата проинформировал своего американского коллегу Джейка Салливана о разговорах премьер-министра Нафтали Беннета с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, пишет издание Axios.Как заявила в воскресенье пресс-секретарь Беннета Йонатан-Леус, премьер Израиля три раза за сутки поговорил с Зеленским. Вечером в тот же день, как передавала пресс-служба Кремля, Беннет и Путин продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине, в том числе с учетом последних контактов премьера Израиля с зарубежными коллегами.По данным Axios, советник Беннета Хулата провел разговоры с Салливаном в субботу и воскресенье.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/bennet-1776871467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, израиль, украина, сша