https://ria.ru/20220307/pereezd-1776713122.html

Хочу бросить работу и путешествовать. Как мне решиться?

Хочу бросить работу и путешествовать. Как мне решиться? - РИА Новости, 07.03.2022

Хочу бросить работу и путешествовать. Как мне решиться?

Хочу бросить работу в офисе и путешествовать по миру. Сколько раз это приходилось слышать от друзей и знакомых? А сколько раз ловить себя на этой же мысли? Но много ли людей решились на это? У героини эпизода Евгении были попытки, но они ничем не закончились из-за страха. Эксперты подкаста попытаются помочь ей наконец исполнить свою мечту.

2022-03-07T12:00

2022-03-07T12:00

2022-03-07T12:00

страхи

общество

путешествия

деньги

психология богатства

переезд

наталья лосева

подкаст

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Хочу бросить работу и путешествовать. Как мне решиться? Хочу бросить работу в офисе и путешествовать по миру. Сколько раз это приходилось слышать от друзей и знакомых? А сколько раз ловить себя на этой же мысли? Но много ли людей решились на это? У героини эпизода Евгении были попытки, но они ничем не закончились из-за страха. Эксперты подкаста попытаются помочь ей наконец исполнить свою мечту. audio/mpeg

Хочу бросить работу и путешествовать. Как мне решиться? Хочу бросить работу в офисе и путешествовать по миру. Сколько раз это приходилось слышать от друзей и знакомых? А сколько раз ловить себя на этой же мысли? Но много ли людей решились на это? У героини эпизода Евгении были попытки, но они ничем не закончились из-за страха. Эксперты подкаста попытаются помочь ей наконец исполнить свою мечту. audio/mpeg

Начать путь к своей мечте героине Евгении помогают эксперты выпуска: предприниматель, автор методик по личностному росту и бизнесу, Мастер-Тренер НЛП Владимир Турман, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, путешествия, деньги, психология богатства, переезд, наталья лосева, подкаст, аудио