https://ria.ru/20220307/pentagon-1777088264.html
Пентагон рассказал, как США завозят военные поставки Украине
Пентагон рассказал, как США завозят военные поставки Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Пентагон рассказал, как США завозят военные поставки Украине
США продолжают военные поставки Украине, в том числе в минувшие выходные, несмотря на невозможность завозить грузы воздушным путем, сказал журналистам... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:49
2022-03-07T21:49
2022-03-07T21:49
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. США продолжают военные поставки Украине, в том числе в минувшие выходные, несмотря на невозможность завозить грузы воздушным путем, сказал журналистам представитель Пентагона."На протяжении выходных они получали дополнительные поставки из США и других стран... Мы не завозим грузы по воздуху на Украину, потому что там продолжается борьба за контроль над воздушным пространством", - сообщил он в ходе телефонного брифинга.Представитель Пентагона добавил, что США продолжают передачу Украине пакета военной помощи на 350 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220307/blinken-1777057815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
Пентагон рассказал, как США завозят военные поставки Украине
Пентагон: США продолжают военные поставки Украине, но не воздушным путем