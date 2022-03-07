https://ria.ru/20220307/pentagon-1777088264.html

Пентагон рассказал, как США завозят военные поставки Украине

Пентагон рассказал, как США завозят военные поставки Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Пентагон рассказал, как США завозят военные поставки Украине

США продолжают военные поставки Украине, в том числе в минувшие выходные, несмотря на невозможность завозить грузы воздушным путем, сказал журналистам... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:49

2022-03-07T21:49

2022-03-07T21:49

в мире

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. США продолжают военные поставки Украине, в том числе в минувшие выходные, несмотря на невозможность завозить грузы воздушным путем, сказал журналистам представитель Пентагона."На протяжении выходных они получали дополнительные поставки из США и других стран... Мы не завозим грузы по воздуху на Украину, потому что там продолжается борьба за контроль над воздушным пространством", - сообщил он в ходе телефонного брифинга.Представитель Пентагона добавил, что США продолжают передачу Украине пакета военной помощи на 350 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220307/blinken-1777057815.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина