https://ria.ru/20220307/parkovka-1776981729.html

Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной

Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной - РИА Новости, 07.03.2022

Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной

Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T00:30

2022-03-07T00:30

2022-03-07T00:35

общество

москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной, сообщает столичный департамент транспорта.Как ранее сообщал дептранс в своем Telegram-канале, 7 и 8 марта парковка в Москве будет бесплатной даже там, где действуют повышенные тарифы.При этом парковки со шлагбаумом останутся платными все праздничные дни.

https://ria.ru/20220307/nedelya-1776981144.html

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва