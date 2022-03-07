https://ria.ru/20220307/parkovka-1776981729.html
Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной
Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной - РИА Новости, 07.03.2022
Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной
Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T00:30
2022-03-07T00:30
2022-03-07T00:35
общество
москва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной, сообщает столичный департамент транспорта.Как ранее сообщал дептранс в своем Telegram-канале, 7 и 8 марта парковка в Москве будет бесплатной даже там, где действуют повышенные тарифы.При этом парковки со шлагбаумом останутся платными все праздничные дни.
https://ria.ru/20220307/nedelya-1776981144.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва
00:30 07.03.2022 (обновлено: 00:35 07.03.2022)
Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной
Парковка в Москве 7 и 8 марта будет бесплатной даже там, где действуют повышенные тарифы