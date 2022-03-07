https://ria.ru/20220307/otnosheniya-1776987821.html

В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США

В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США - РИА Новости, 07.03.2022

В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США

Итогом нынешних событий вокруг Украины станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T03:04

2022-03-07T03:04

2022-03-07T04:10

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Итогом нынешних событий вокруг Украины станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776929682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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