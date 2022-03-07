https://ria.ru/20220307/otnosheniya-1776987821.html
В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США
В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США
Итогом нынешних событий вокруг Украины станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T03:04
2022-03-07T03:04
2022-03-07T04:10
в мире
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:109:2849:1712_1920x0_80_0_0_9c5a2aef7defd2fb424909fddee63316.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Итогом нынешних событий вокруг Украины станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776929682.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4675f3e80c67d230a0041b180b8ee580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нато
03:04 07.03.2022 (обновлено: 04:10 07.03.2022)
В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США
Представитель МИД Тряпкин: кризис на Украине приведет к новым отношениям России с ЕС и США