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В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США
В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США
Итогом нынешних событий вокруг Украины станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T03:04
2022-03-07T04:10
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Итогом нынешних событий вокруг Украины станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, россия, сша, нато
03:04 07.03.2022 (обновлено: 04:10 07.03.2022)
 
В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США

Представитель МИД Тряпкин: кризис на Украине приведет к новым отношениям России с ЕС и США

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Итогом нынешних событий вокруг Украины станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

"Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом", - сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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