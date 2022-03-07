Слуцкий назвал биологическую программу Киева веским основанием для операции
Депутат Слуцкий назвал военно-биологическую программу Киева веским основанием для операции
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Данные Минобороны РФ о разработке компонентов биологического оружия на Украине являются подтверждением того, что у РФ были веские основаниями для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.
В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.
Слуцкий отметил, что, по информации ведомства, 24 февраля сотрудники лабораторий на Украине получили команду немедленно уничтожить особо опасные патогены, среди которых возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
"Мы получаем все новые и новые подтверждения того, что у России были более чем веские основания для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
"Но так называемое "мировое сообщество", которое сегодня заходится в русофобской агонии, безмолвствовало и просто "закрывало глаза". Теперь же вопиющее нарушение Вашингтоном и Киевом их международных обязательств, прежде всего Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), становится очевидно. Так же как очевидно, что оно должно быть предметом для отдельного разбирательства, в том числе со стороны структур ООН. Если, конечно, говорить об этом в системе координат объективности и непредвзятости", - добавил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.