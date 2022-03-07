https://ria.ru/20220307/osnovanie-1776990534.html

Слуцкий назвал биологическую программу Киева веским основанием для операции

Слуцкий назвал биологическую программу Киева веским основанием для операции - РИА Новости, 07.03.2022

Слуцкий назвал биологическую программу Киева веским основанием для операции

Данные Минобороны РФ о разработке компонентов биологического оружия на Украине являются подтверждением того, что у РФ были веские основаниями для проведения... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T04:56

2022-03-07T04:56

2022-03-07T04:56

сша

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:8:3143:1776_1920x0_80_0_0_cbd3eaa540003cb941389255f85e3c89.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Данные Минобороны РФ о разработке компонентов биологического оружия на Украине являются подтверждением того, что у РФ были веские основаниями для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.Слуцкий отметил, что, по информации ведомства, 24 февраля сотрудники лабораторий на Украине получили команду немедленно уничтожить особо опасные патогены, среди которых возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.Также он отметил, что Москва не раз предупреждала о том, что биолаборатории США, преследующие далеко не мирные цели, расположились в целом ряде стран постсоветского пространства."Но так называемое "мировое сообщество", которое сегодня заходится в русофобской агонии, безмолвствовало и просто "закрывало глаза". Теперь же вопиющее нарушение Вашингтоном и Киевом их международных обязательств, прежде всего Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), становится очевидно. Так же как очевидно, что оно должно быть предметом для отдельного разбирательства, в том числе со стороны структур ООН. Если, конечно, говорить об этом в системе координат объективности и непредвзятости", - добавил он.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/provokatsiya-1776985186.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, украина, в мире