Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/osnovanie-1776990534.html
Слуцкий назвал биологическую программу Киева веским основанием для операции
Слуцкий назвал биологическую программу Киева веским основанием для операции - РИА Новости, 07.03.2022
Слуцкий назвал биологическую программу Киева веским основанием для операции
Данные Минобороны РФ о разработке компонентов биологического оружия на Украине являются подтверждением того, что у РФ были веские основаниями для проведения... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T04:56
2022-03-07T04:56
сша
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:8:3143:1776_1920x0_80_0_0_cbd3eaa540003cb941389255f85e3c89.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Данные Минобороны РФ о разработке компонентов биологического оружия на Украине являются подтверждением того, что у РФ были веские основаниями для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.Слуцкий отметил, что, по информации ведомства, 24 февраля сотрудники лабораторий на Украине получили команду немедленно уничтожить особо опасные патогены, среди которых возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.Также он отметил, что Москва не раз предупреждала о том, что биолаборатории США, преследующие далеко не мирные цели, расположились в целом ряде стран постсоветского пространства."Но так называемое "мировое сообщество", которое сегодня заходится в русофобской агонии, безмолвствовало и просто "закрывало глаза". Теперь же вопиющее нарушение Вашингтоном и Киевом их международных обязательств, прежде всего Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), становится очевидно. Так же как очевидно, что оно должно быть предметом для отдельного разбирательства, в том числе со стороны структур ООН. Если, конечно, говорить об этом в системе координат объективности и непредвзятости", - добавил он.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/provokatsiya-1776985186.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_33c1e38934dcd55efd58b5d667ea3088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, в мире
04:56 07.03.2022
 
Слуцкий назвал биологическую программу Киева веским основанием для операции

Депутат Слуцкий назвал военно-биологическую программу Киева веским основанием для операции

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Данные Минобороны РФ о разработке компонентов биологического оружия на Украине являются подтверждением того, что у РФ были веские основаниями для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.
В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.
Слуцкий отметил, что, по информации ведомства, 24 февраля сотрудники лабораторий на Украине получили команду немедленно уничтожить особо опасные патогены, среди которых возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
"Мы получаем все новые и новые подтверждения того, что у России были более чем веские основания для проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что Москва не раз предупреждала о том, что биолаборатории США, преследующие далеко не мирные цели, расположились в целом ряде стран постсоветского пространства.
"Но так называемое "мировое сообщество", которое сегодня заходится в русофобской агонии, безмолвствовало и просто "закрывало глаза". Теперь же вопиющее нарушение Вашингтоном и Киевом их международных обязательств, прежде всего Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), становится очевидно. Так же как очевидно, что оно должно быть предметом для отдельного разбирательства, в том числе со стороны структур ООН. Если, конечно, говорить об этом в системе координат объективности и непредвзятости", - добавил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинский правоохранитель в Харькове - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 01:36
Минобороны: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением Харькова
 
СШАРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала