https://ria.ru/20220307/opasnost-1776989029.html

Япония присвоила территории России третий из четырех уровней опасности

Япония присвоила территории России третий из четырех уровней опасности - РИА Новости, 07.03.2022

Япония присвоила территории России третий из четырех уровней опасности

МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности из четырех возможных, информация об этом размещена на сайте ведомства. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T03:55

2022-03-07T03:55

2022-03-07T04:08

в мире

япония

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112930/84/1129308439_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_4fa57730c36a9edc28a038a0718cc343.jpg

ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности из четырех возможных, информация об этом размещена на сайте ведомства.Третий уровень опасности означает рекомендацию МИД отказаться от поездок в Россию. С прошлой недели четвертый уровень опасности был присвоен пограничным с Украиной районам России, что означает рекомендацию покинуть их.МИД Японии объясняет это тем, что многие страны ввели ограничения на полеты для российских авиакомпаний, "есть опасение, что эти ограничения будут еще более усилены". Дипломатическое ведомство рекомендовало японцам, находящимся в России, рассмотреть возможность воспользоваться коммерческими рейсами и покинуть страну, а тем, кто планировал поездку, отказаться от нее "вне зависимости от целей путешествия". Согласно информации МИД, в России сейчас находятся 2,4 тысячи японцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220304/bronezhilety-1776417425.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, россия