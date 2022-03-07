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ООН отреагировала на инцидент с выбитыми воротами в посольстве России
ООН отреагировала на инцидент с выбитыми воротами в посольстве России - РИА Новости, 07.03.2022
ООН отреагировала на инцидент с выбитыми воротами в посольстве России
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя инцидент с выбитыми воротами в посольстве РФ в Дублине, заявил о необходимости соблюдения... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:57
2022-03-07T20:57
2022-03-07T21:22
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя инцидент с выбитыми воротами в посольстве РФ в Дублине, заявил о необходимости соблюдения всеми странами Венской конвенции.Ранее сообщалось, что 7 марта в 13.30 к воротам посольства РФ в Ирландии подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота посольства. Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших.Посольство РФ рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение Статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство находится в контакте с министерством иностранных дел Ирландии, требуя от властей Ирландии принять всесторонние меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дублин, оон, в мире, ирландия
20:57 07.03.2022 (обновлено: 21:22 07.03.2022)
ООН отреагировала на инцидент с выбитыми воротами в посольстве России
ООН об инциденте с выбитыми воротами в посольстве России: венская конвенция должна соблюдаться
ООН, 7 мар – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя инцидент с выбитыми воротами в посольстве РФ в Дублине, заявил о необходимости соблюдения всеми странами Венской конвенции.
"Это стандартная позиция. Венская конвенция должна соблюдаться и мы знаем, что все принимающие страны делают все, что в их силах, для этого", - сказал Дюжаррик, комментируя ситуацию в Дублине
.
Ранее сообщалось, что 7 марта в 13.30 к воротам посольства РФ
в Ирландии
подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота посольства. Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших.
Посольство РФ рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение Статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство находится в контакте с министерством иностранных дел Ирландии, требуя от властей Ирландии принять всесторонние меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей.