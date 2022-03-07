https://ria.ru/20220307/oon-1777082685.html

ООН отреагировала на инцидент с выбитыми воротами в посольстве России

ООН отреагировала на инцидент с выбитыми воротами в посольстве России - РИА Новости, 07.03.2022

ООН отреагировала на инцидент с выбитыми воротами в посольстве России

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя инцидент с выбитыми воротами в посольстве РФ в Дублине, заявил о необходимости соблюдения... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:57

2022-03-07T20:57

2022-03-07T21:22

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дублин

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ООН, 7 мар – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя инцидент с выбитыми воротами в посольстве РФ в Дублине, заявил о необходимости соблюдения всеми странами Венской конвенции.Ранее сообщалось, что 7 марта в 13.30 к воротам посольства РФ в Ирландии подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота посольства. Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших.Посольство РФ рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение Статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство находится в контакте с министерством иностранных дел Ирландии, требуя от властей Ирландии принять всесторонние меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, дублин, оон, в мире, ирландия