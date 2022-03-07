https://ria.ru/20220307/oon-1777081005.html
В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины
В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины - РИА Новости, 07.03.2022
В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины
Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с РФ, должно быть расследовано, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:45
2022-03-07T20:45
2022-03-07T21:03
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с РФ, должно быть расследовано, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева, об убийстве которого якобы сотрудниками СБУ сообщалось ранее."У меня нет какой-либо информации. Это должно быть расследовано полностью", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как убийство Киреева может отразиться на переговорах.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, украина, киев
20:45 07.03.2022 (обновлено: 21:03 07.03.2022)
В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины
В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины Киреева