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В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины
В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины - РИА Новости, 07.03.2022
В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины
Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с РФ, должно быть расследовано, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:45
2022-03-07T21:03
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с РФ, должно быть расследовано, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева, об убийстве которого якобы сотрудниками СБУ сообщалось ранее."У меня нет какой-либо информации. Это должно быть расследовано полностью", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как убийство Киреева может отразиться на переговорах.
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в мире, оон, украина, киев
20:45 07.03.2022 (обновлено: 21:03 07.03.2022)
 
В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины

В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины Киреева

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 7 мар – РИА Новости. Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с РФ, должно быть расследовано, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева, об убийстве которого якобы сотрудниками СБУ сообщалось ранее.
"У меня нет какой-либо информации. Это должно быть расследовано полностью", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как убийство Киреева может отразиться на переговорах.
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В миреООНУкраинаКиев
 
 
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