https://ria.ru/20220307/oon-1777081005.html

В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины

В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины - РИА Новости, 07.03.2022

В ООН призвали расследовать убийство переговорщика от Украины

Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с РФ, должно быть расследовано, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:45

2022-03-07T20:45

2022-03-07T21:03

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ООН, 7 мар – РИА Новости. Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с РФ, должно быть расследовано, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на переговорах с РФ Дениса Киреева, об убийстве которого якобы сотрудниками СБУ сообщалось ранее."У меня нет какой-либо информации. Это должно быть расследовано полностью", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как убийство Киреева может отразиться на переговорах.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, украина, киев