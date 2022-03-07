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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/oon-1777039656.html
Представители Минобороны России и ООН обсудили ситуацию на Украине
Представители Минобороны России и ООН обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Представители Минобороны России и ООН обсудили ситуацию на Украине
Представители Минобороны РФ и ООН провели в российской столице встречу по гуманитарному взаимодействию на Украине, сообщили в понедельник журналистам в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:47
2022-03-07T14:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представители Минобороны РФ и ООН провели в российской столице встречу по гуманитарному взаимодействию на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу с генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем, 7 марта в г. Москва проведена первая встреча представителей Минобороны РФ и Организации Объединенных Наций. Обсуждён алгоритм взаимодействия сторон при решении гуманитарных задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик", - сказали в ведомстве.Как ранее сообщал Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину. При этом Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию и предложил свои условия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/tayvan-1777013747.html
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в мире, украина, оон, россия
14:47 07.03.2022
 
Представители Минобороны России и ООН обсудили ситуацию на Украине

Представители Минобороны России и ООН обсудили гуманитарное взаимодействие на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представители Минобороны РФ и ООН провели в российской столице встречу по гуманитарному взаимодействию на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу с генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем, 7 марта в г. Москва проведена первая встреча представителей Минобороны РФ и Организации Объединенных Наций. Обсуждён алгоритм взаимодействия сторон при решении гуманитарных задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик", - сказали в ведомстве.
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Как ранее сообщал Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину. При этом Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию и предложил свои условия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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