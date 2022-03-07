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Производитель одежды Levi Strauss&Co "временно" прекратил работу в России

Производитель одежды Levi Strauss&Co "временно" прекратил работу в России - РИА Новости, 07.03.2022

Производитель одежды Levi Strauss&Co "временно" прекратил работу в России

Известный производитель одежды, в частности, джинсов, компания Levi Strauss & Co (LS&Co), сообщил, что "временно" прекращает работу в России, говорится в... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:19

2022-03-07T14:19

2022-03-07T14:36

россия

обострение ситуации в днр и лнр

украина

восточная европа

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Известный производитель одежды, в частности, джинсов, компания Levi Strauss & Co (LS&Co), сообщил, что "временно" прекращает работу в России, говорится в пресс-релизе компании.Согласно данным в релизе, в прошлом году примерно 4% выручки компании приходились на Восточную Европу, половина из которых - на Россию.Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

россия

украина

восточная европа

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, восточная европа, общество