14:19 07.03.2022 (обновлено: 14:36 07.03.2022)
Производитель одежды Levi Strauss&Co "временно" прекратил работу в России
Производитель одежды Levi Strauss&Co сообщил, что "временно" прекращает работу в России
Джинсы Levi's 501
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Известный производитель одежды, в частности, джинсов, компания Levi Strauss & Co (LS&Co), сообщил, что "временно" прекращает работу в России, говорится в пресс-релизе компании.
"Учитывая значительные перебои, происходящие в регионе, которые не позволяют вести нормальную работу, LS&Co. временно приостанавливает коммерческую деятельность в России, в том числе любые новые инвестиции. Компания намерена поддерживать своих сотрудников, партнеров и их семьи, затронутых этим решением, в предстоящие месяцы", - говорится в заявлении компании.
Согласно данным в релизе, в прошлом году примерно 4% выручки компании приходились на Восточную Европу, половина из которых - на Россию.
Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.