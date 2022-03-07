https://ria.ru/20220307/obstrely-1777087863.html
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 07.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
Украинские войска в 20.30 обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:44
2022-03-07T21:44
2022-03-07T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20:30 – населенный пункт Невельское- город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм.", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
Украинские силовики обстреляли Донецк тремя запрещенными снарядами калибром 122 миллиметра