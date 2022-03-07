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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/obstrely-1777073207.html
ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки - РИА Новости, 07.03.2022
ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки
С начала текущих суток украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР, сообщает в Telegram народная милиция республики. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:28
2022-03-07T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. С начала текущих суток украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР, сообщает в Telegram народная милиция республики."С начала текущих суток противник 26 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - говорится в сообщении милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
19:28 07.03.2022
 
ВСУ обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки

Народная милиция ДНР: украинские силовики обстреляли территорию республики 26 раз за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов ВСУ в ДНР
Последствия обстрелов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрелов ВСУ в ДНР
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. С начала текущих суток украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР, сообщает в Telegram народная милиция республики.
"С начала текущих суток противник 26 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - говорится в сообщении милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Группировки войск ЛНР и ДНР взяли под контроль 12 населенных пунктов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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