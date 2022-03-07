18:46 07.03.2022 (обновлено: 18:53 07.03.2022)
Водитель скорой рассказал об обстрелах пригорода Мариуполя со стороны ВСУ
Водитель скорой помощи рассказал об обстрелах украинскими силовиками пригорода Мариуполя
НОВОАЗОВСК (ДНР), 7 мар - РИА Новости. Водитель скорой помощи, вывозивший людей из поселка Сартана в пригороде Мариуполя, сообщил РИА Новости, что вышедшие оттуда мирные жители рассказывают об ударах по населенному пункту со стороны украинских войск.
Пятого марта Сартана в числе других почти 40 населенных пунктов перешла под контроль ДНР. В тот же день глава республики Денис Пушилин заявил, что ее войска все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины.
"Сейчас привез раненую женщину с мужем из Сартаны... Второй день, говорит, бьют, уже пол-Сартаны перебили", - рассказал собеседник агентства, отметив, что сейчас много пострадавших среди мирного населения. По его словам, обстрелы происходят со стороны украинских войск, которые "уничтожают мирное население".
Водитель отметил, что за последние восемь лет, когда восточные пригороды Мариуполя стали одним из самых горячих направлений конфликта на Украине, было "много обстрелов". "По Красноармейску били, и по Октябрю - где только ни летали", - сказал он. При этом, как отметил собеседник агентства, мирные жители, которые попадали под обстрелы, не жили вблизи военных объектов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.