https://ria.ru/20220307/obstrely-1776994756.html

Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов ЛНР за сутки

Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов ЛНР за сутки - РИА Новости, 07.03.2022

Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов ЛНР за сутки

Украинские войска совершили 12 обстрелов девяти населенных пунктов Луганской народной республики за сутки, заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T07:11

2022-03-07T07:11

2022-03-07T07:29

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска совершили 12 обстрелов девяти населенных пунктов Луганской народной республики за сутки, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).О пострадавших или погибших не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина