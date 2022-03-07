https://ria.ru/20220307/obstrely-1776994756.html
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов ЛНР за сутки
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов ЛНР за сутки - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов ЛНР за сутки
Украинские войска совершили 12 обстрелов девяти населенных пунктов Луганской народной республики за сутки, заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T07:11
2022-03-07T07:11
2022-03-07T07:29
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776954107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8d280a4ee59aa27e807a1d86adbf8f3.jpg
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска совершили 12 обстрелов девяти населенных пунктов Луганской народной республики за сутки, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).О пострадавших или погибших не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/lugansk-1776994984.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776954107_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bfe733d8868d0523d659937fcc18347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
07:11 07.03.2022 (обновлено: 07:29 07.03.2022)
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов ЛНР за сутки
Украинские войска совершили 12 обстрелов по девяти населенным пунктам ЛНР за сутки