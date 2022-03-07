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Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела со стороны ВСУ
Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2022
Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела со стороны ВСУ
Трасса Горловка-Донецк перекрыта из-за обстрела украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:02
2022-03-07T12:02
2022-03-07T12:08
в мире
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горловка
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ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Трасса Горловка-Донецк перекрыта из-за обстрела украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В связи с обстрелом со стороны ВСУ перекрыта трасса Горловка-Донецк до нормализации ситуации", - написал он в своем Telegram-канале, призвав корректировать маршрут.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, горловка, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
12:02 07.03.2022 (обновлено: 12:08 07.03.2022)
Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела со стороны ВСУ
Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела со стороны украинских силовиков