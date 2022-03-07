https://ria.ru/20220307/obstrel-1777020125.html

Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела со стороны ВСУ

Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2022

Трассу Горловка — Донецк перекрыли из-за обстрела со стороны ВСУ

Трасса Горловка-Донецк перекрыта из-за обстрела украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:02

2022-03-07T12:02

2022-03-07T12:08

в мире

украина

горловка

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Трасса Горловка-Донецк перекрыта из-за обстрела украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В связи с обстрелом со стороны ВСУ перекрыта трасса Горловка-Донецк до нормализации ситуации", - написал он в своем Telegram-канале, призвав корректировать маршрут.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777018926.html

украина

горловка

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, горловка, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия