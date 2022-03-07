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Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения - РИА Новости, 07.03.2022
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения
Минобрнауки РФ опровергло информацию о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:56
2022-03-07T15:58
образование
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло информацию о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах."Информация о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах является недостоверной. Стоимость обучения на 1-й курс вузами уже установлена и в этом году без согласования с Минобрнауки России изменениям подлежать не будет. Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Минобрнауки уточнило, что держит ситуацию на контроле.
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образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
15:56 07.03.2022 (обновлено: 15:58 07.03.2022)
 
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения

Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в здание министерства образования и науки РФ
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло информацию о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах.
"Информация о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах является недостоверной. Стоимость обучения на 1-й курс вузами уже установлена и в этом году без согласования с Минобрнауки России изменениям подлежать не будет. Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Минобрнауки уточнило, что держит ситуацию на контроле.
Студенты НИЯУ МИФИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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В России вступили в силу изменения в сфере высшего образования
 
ОбразованиеМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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