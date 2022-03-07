https://ria.ru/20220307/obrazovanie-1777047070.html
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения - РИА Новости, 07.03.2022
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения
Минобрнауки РФ опровергло информацию о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:56
2022-03-07T15:56
2022-03-07T15:58
образование
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло информацию о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах."Информация о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах является недостоверной. Стоимость обучения на 1-й курс вузами уже установлена и в этом году без согласования с Минобрнауки России изменениям подлежать не будет. Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Минобрнауки уточнило, что держит ситуацию на контроле.
https://na.ria.ru/20220301/izmeneniya_v_obrazovanii-1775733600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
15:56 07.03.2022 (обновлено: 15:58 07.03.2022)
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах