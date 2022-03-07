https://ria.ru/20220307/obrazovanie-1777047070.html

Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения

Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения - РИА Новости, 07.03.2022

Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения

Минобрнауки РФ опровергло информацию о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:56

2022-03-07T15:56

2022-03-07T15:58

образование

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло информацию о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах."Информация о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах является недостоверной. Стоимость обучения на 1-й курс вузами уже установлена и в этом году без согласования с Минобрнауки России изменениям подлежать не будет. Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Минобрнауки уточнило, что держит ситуацию на контроле.

https://na.ria.ru/20220301/izmeneniya_v_obrazovanii-1775733600.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)