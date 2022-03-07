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Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти в Европу
Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти в Европу - РИА Новости, 07.03.2022
Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти в Европу
Россия как крупнейший поставщик нефти в Европу полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:36
2022-03-07T22:36
экономика
европа
цены на нефть
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия как крупнейший поставщик нефти в Европу полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 миллионов тонн нефти, из них около 150 миллионов тонн (или 30%) поставляется из России. Плюс еще 80 миллионов тонн нефтепродуктов", - сказал он журналистам."Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме", - добавил он.
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экономика, европа, цены на нефть
22:36 07.03.2022
 
Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти в Европу

Новак: Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов в Европу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия как крупнейший поставщик нефти в Европу полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 миллионов тонн нефти, из них около 150 миллионов тонн (или 30%) поставляется из России. Плюс еще 80 миллионов тонн нефтепродуктов", - сказал он журналистам.
"Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме", - добавил он.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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