https://ria.ru/20220307/novak-1777092848.html
Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти в Европу
Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти в Европу - РИА Новости, 07.03.2022
Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти в Европу
Россия как крупнейший поставщик нефти в Европу полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:36
2022-03-07T22:36
2022-03-07T22:36
экономика
европа
цены на нефть
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия как крупнейший поставщик нефти в Европу полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 миллионов тонн нефти, из них около 150 миллионов тонн (или 30%) поставляется из России. Плюс еще 80 миллионов тонн нефтепродуктов", - сказал он журналистам."Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки выполняются, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме", - добавил он.
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, цены на нефть
Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти в Европу
Новак: Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти и нефтепродуктов в Европу