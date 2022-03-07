https://ria.ru/20220307/novak-1777092458.html

Новак отреагировал на заявления о санкциях против российской нефти

Новак отреагировал на заявления о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 08.03.2022

Новак отреагировал на заявления о санкциях против российской нефти

Россия озабочена давлением на рынке и заявлениями о возможном эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, они подогревают рынок, дискуссия о запрете... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-07T22:33

2022-03-07T22:33

2022-03-08T01:10

экономика

цены на нефть

александр новак

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия озабочена давлением на рынке и заявлениями о возможном эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, они подогревают рынок, дискуссия о запрете импорта нефти подрывает основы рынка, создает неопределенности и приводит к существенному ущербу для потребителей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.По его словам, на данный момент наблюдается огромное давление на российских партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения, касающееся поставок нефти из России. Но он заметил, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок."Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределенности и приводят к существенному ущербу для потребителей", — добавил Новак.Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, но обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в понедельник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что запрет покупки российской нефти будет иметь серьезные последствия и способен перекосить мировые энергетические рынки.

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, цены на нефть, александр новак, джо байден, дмитрий песков, россия, сша, в мире