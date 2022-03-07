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Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС враньем
Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС враньем - РИА Новости, 07.03.2022
Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС враньем
Заявления об атаках российских вооруженных сил на Запорожскую АЭС на Украине - неправда и вранье, российские военные работают с украинскими специалистами,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:16
2022-03-07T22:16
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявления об атаках российских вооруженных сил на Запорожскую АЭС на Украине - неправда и вранье, российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Раздуваются различные фейки, что российские вооруженные силы атакуют Запорожскую АЭС. Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения. Это просто неправда", - сказал Новак журналистам.Он добавил, что российские вооруженные силы взаимодействуют с украинскими специалистами, работающими на станции."Поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, информируем руководство МАГАТЭ и всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС. Поэтому фейки относительно российских атак на АЭС – вранье", - сообщил вице-премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/magate-1777034492.html
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в мире, магатэ, украина, россия
22:16 07.03.2022
 
Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС враньем

Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС неправдой и враньем

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявления об атаках российских вооруженных сил на Запорожскую АЭС на Украине - неправда и вранье, российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Раздуваются различные фейки, что российские вооруженные силы атакуют Запорожскую АЭС. Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения. Это просто неправда", - сказал Новак журналистам.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 14:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Гендиректор МАГАТЭ призвал предотвратить ядерный инцидент на Украине
Он добавил, что российские вооруженные силы взаимодействуют с украинскими специалистами, работающими на станции.
"Поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, информируем руководство МАГАТЭ и всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС. Поэтому фейки относительно российских атак на АЭС – вранье", - сообщил вице-премьер.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Источник назвал предполагаемую цель боев у Запорожской АЭС
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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