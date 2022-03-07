https://ria.ru/20220307/novak-1777091230.html

Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС враньем

Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС враньем - РИА Новости, 07.03.2022

Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС враньем

Заявления об атаках российских вооруженных сил на Запорожскую АЭС на Украине - неправда и вранье, российские военные работают с украинскими специалистами,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:16

2022-03-07T22:16

2022-03-07T22:16

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявления об атаках российских вооруженных сил на Запорожскую АЭС на Украине - неправда и вранье, российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Раздуваются различные фейки, что российские вооруженные силы атакуют Запорожскую АЭС. Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения. Это просто неправда", - сказал Новак журналистам.Он добавил, что российские вооруженные силы взаимодействуют с украинскими специалистами, работающими на станции."Поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, информируем руководство МАГАТЭ и всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС. Поэтому фейки относительно российских атак на АЭС – вранье", - сообщил вице-премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/magate-1777034492.html

https://ria.ru/20220306/zaes-1776879391.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, магатэ, украина, россия