Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС враньем
Новак назвал заявления об "атаках" России на Запорожскую АЭС неправдой и враньем
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заявления об атаках российских вооруженных сил на Запорожскую АЭС на Украине - неправда и вранье, российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Раздуваются различные фейки, что российские вооруженные силы атакуют Запорожскую АЭС. Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения. Это просто неправда", - сказал Новак журналистам.
Он добавил, что российские вооруженные силы взаимодействуют с украинскими специалистами, работающими на станции.
"Поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, информируем руководство МАГАТЭ и всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС. Поэтому фейки относительно российских атак на АЭС – вранье", - сообщил вице-премьер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.