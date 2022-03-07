https://ria.ru/20220307/novak-1777090395.html
"Газпром" выполняет обязательства по поставкам газа в Европу
"Газпром" выполняет обязательства по поставкам газа в Европу - РИА Новости, 07.03.2022
"Газпром" выполняет обязательства по поставкам газа в Европу
"Газпром" продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, исполняет контракт на транзит через Украину на 100%, заявил вице-премьер РФ РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:11
2022-03-07T22:11
2022-03-07T22:13
экономика
газпром
александр новак
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Газпром" продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, исполняет контракт на транзит через Украину на 100%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу", - сказал он журналистам."Более того, увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 миллионов кубических метров в сутки, это эквивалентно примерно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 миллиардов кубических метров газа в год. Это транзит через Украину, и он на 100% исполняется сегодня. Также осуществляются поставки через "Северный поток 1", "Ямал-Европа", "Турецкий" и "Голубой" потоки", - добавил он.
https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, газпром, александр новак
22:11 07.03.2022 (обновлено: 22:13 07.03.2022)
"Газпром" выполняет обязательства по поставкам газа в Европу
"Газпром" выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Европу