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В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:10
2022-03-07T23:33
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россия
цены на нефть
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в понедельник, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Представитель Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос, подпишет ли президент США Джо Байден в случае принятия конгрессом законопроект о запрете импорта нефти из РФ: решение еще не принято."Президент еще не принял решение, это наша позиция. Разве закон уже здесь, прошел конгресс? Президент еще не принял решение", - сказала Псаки на брифинге.
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украина, европа, россия, цены на нефть, сша, экономика
23:10 07.03.2022 (обновлено: 23:33 07.03.2022)
 
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти

Псаки: Байден пока не принял решение о возможности запрета импорта нефти из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в понедельник, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России. Дискуссии продолжаются постоянно, в том числе с партнерами в Европе и по всему миру", - сказала Псаки на брифинге.
Представитель Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос, подпишет ли президент США Джо Байден в случае принятия конгрессом законопроект о запрете импорта нефти из РФ: решение еще не принято.
"Президент еще не принял решение, это наша позиция. Разве закон уже здесь, прошел конгресс? Президент еще не принял решение", - сказала Псаки на брифинге.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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