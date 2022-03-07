https://ria.ru/20220307/neft-1777095762.html

В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти

В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022

В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти

Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T23:10

2022-03-07T23:10

2022-03-07T23:33

украина

европа

россия

цены на нефть

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в понедельник, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Представитель Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос, подпишет ли президент США Джо Байден в случае принятия конгрессом законопроект о запрете импорта нефти из РФ: решение еще не принято."Президент еще не принял решение, это наша позиция. Разве закон уже здесь, прошел конгресс? Президент еще не принял решение", - сказала Псаки на брифинге.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, европа, россия, цены на нефть, сша, экономика