https://ria.ru/20220307/neft-1777095762.html
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:10
2022-03-07T23:10
2022-03-07T23:33
украина
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россия
цены на нефть
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в понедельник, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Представитель Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос, подпишет ли президент США Джо Байден в случае принятия конгрессом законопроект о запрете импорта нефти из РФ: решение еще не принято."Президент еще не принял решение, это наша позиция. Разве закон уже здесь, прошел конгресс? Президент еще не принял решение", - сказала Псаки на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, россия, цены на нефть, сша, экономика
23:10 07.03.2022 (обновлено: 23:33 07.03.2022)
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
Псаки: Байден пока не принял решение о возможности запрета импорта нефти из России