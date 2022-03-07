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Новак: российскую нефть в Европе невозможно быстро заменить
Новак: российскую нефть в Европе невозможно быстро заменить - РИА Новости, 07.03.2022
Новак: российскую нефть в Европе невозможно быстро заменить
Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить эти поставки, но Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:49
2022-03-07T22:49
экономика
александр новак
россия
европа
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить эти поставки, но Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своем рынке, а заплатят за это европейские потребители, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, этот рост цен для потребителей затронет и другие рынке, включая американский."Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России - пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно и зачем это нужно", - добавил Новак.
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экономика, александр новак, россия, европа
22:49 07.03.2022
 
Новак: российскую нефть в Европе невозможно быстро заменить

Новак: российскую нефть на европейском рынке невозможно быстро заменить

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить эти поставки, но Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своем рынке, а заплатят за это европейские потребители, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан и потребителей, что их ожидает, и что цены на заправках, на электричество, на отопление взлетят", - сказал вице-премьер.
По его словам, этот рост цен для потребителей затронет и другие рынке, включая американский.
"Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России - пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно и зачем это нужно", - добавил Новак.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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