https://ria.ru/20220307/neft-1777093932.html

Новак: российскую нефть в Европе невозможно быстро заменить

Новак: российскую нефть в Европе невозможно быстро заменить - РИА Новости, 07.03.2022

Новак: российскую нефть в Европе невозможно быстро заменить

Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить эти поставки, но Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:49

2022-03-07T22:49

2022-03-07T22:49

экономика

александр новак

россия

европа

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить эти поставки, но Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своем рынке, а заплатят за это европейские потребители, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, этот рост цен для потребителей затронет и другие рынке, включая американский."Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России - пожалуйста, мы готовы к этому. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно и зачем это нужно", - добавил Новак.

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

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Севастиан Котов

экономика, александр новак, россия, европа