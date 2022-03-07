https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель

Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель - РИА Новости, 07.03.2022

Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель

Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:12

2022-03-07T22:12

2022-03-07T23:24

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771736272_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_27ec760198ec837d256d38fef4388915.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, заявил вице-премьер Александр Новак."Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель", — пояснил чиновник.Он подчеркнул, что для того, чтобы заменить российское сырье на европейском рынке потребуется не один год, а заплатят за это потребители.По его словам, заявления Запада о возможном отказе от российской нефти и нефтепродуктов вызывают озабоченность Москвы, подрывают основы рынка и создают неопределенности.Новак напомнил, что Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет свои обязательства по поставкам. При этом он подчеркнул, что страна готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить поставки.Фьючерсы на газ в Европе в понедельник достигли рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, что на 79 процентов выше расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Однако к закрытию торговой сессии котировки потеряли более 1300 долларов.Мировые цены на нефть по-прежнему находятся выше уровня в 120 долларов за баррель. По состоянию на 18:13 мск цена майских фьючерсов на марку Brent подскакивает до 122,8 доллара за баррель.Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/sholts-1777052269.html

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html

https://ria.ru/20220307/neft-1776987158.html

https://ria.ru/20220307/embargo-1777045813.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, цены на нефть