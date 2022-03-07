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Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель
Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель - РИА Новости, 07.03.2022
Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель
Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:12
2022-03-07T23:24
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, заявил вице-премьер Александр Новак."Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель", — пояснил чиновник.Он подчеркнул, что для того, чтобы заменить российское сырье на европейском рынке потребуется не один год, а заплатят за это потребители.По его словам, заявления Запада о возможном отказе от российской нефти и нефтепродуктов вызывают озабоченность Москвы, подрывают основы рынка и создают неопределенности.Новак напомнил, что Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет свои обязательства по поставкам. При этом он подчеркнул, что страна готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить поставки.Фьючерсы на газ в Европе в понедельник достигли рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, что на 79 процентов выше расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Однако к закрытию торговой сессии котировки потеряли более 1300 долларов.Мировые цены на нефть по-прежнему находятся выше уровня в 120 долларов за баррель. По состоянию на 18:13 мск цена майских фьючерсов на марку Brent подскакивает до 122,8 доллара за баррель.Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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экономика, цены на нефть
22:12 07.03.2022 (обновлено: 23:24 07.03.2022)
 
Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель

Новак: отказ от российской нефти приведет к катастрофе для мирового рынка

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель", — пояснил чиновник.
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Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
Он подчеркнул, что для того, чтобы заменить российское сырье на европейском рынке потребуется не один год, а заплатят за это потребители.
"Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 миллионов тонн нефти, из них около 150 миллионов тонн (или 30 процентов) поставляется из России. Плюс еще 80 миллионов тонн нефтепродуктов", — указал Новак.
По его словам, заявления Запада о возможном отказе от российской нефти и нефтепродуктов вызывают озабоченность Москвы, подрывают основы рынка и создают неопределенности.

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока — 2" у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток — 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100 процентов. Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают", — отметил вице-премьер.

Новак напомнил, что Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет свои обязательства по поставкам. При этом он подчеркнул, что страна готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить поставки.
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США признали, что санкции против России "будут иметь цену"
Фьючерсы на газ в Европе в понедельник достигли рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров, что на 79 процентов выше расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Однако к закрытию торговой сессии котировки потеряли более 1300 долларов.
Мировые цены на нефть по-прежнему находятся выше уровня в 120 долларов за баррель. По состоянию на 18:13 мск цена майских фьючерсов на марку Brent подскакивает до 122,8 доллара за баррель.
Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.
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Цена нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов за баррель
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для нескольких госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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