https://ria.ru/20220307/neft-1777042808.html
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт - РИА Новости, 07.03.2022
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт
Мировые цены на нефть могут вырасти и до 150 долларов за баррель, а прежних цен на любые энергоресурсы уже не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:12
2022-03-07T15:12
2022-03-07T15:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
европа
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нефть
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть могут вырасти и до 150 долларов за баррель, а прежних цен на любые энергоресурсы уже не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и уже превышала 130 долларов за баррель. Также ранее в понедельник цена газа в Европе обновила свой исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров.Эксперт заметил, что многие страны отходят из ковидных запретов, и растёт спрос на все энергоресурсы.Также, по его словам, на нефтяной рынок сейчас воздействуют ещё несколько факторов, включая общемировое стремление сокращать потребление нефти в рамках "декарбонизации" и ситуацию на Украине. Но, по мнению Тимофеева, наибольшее влияет оказывают сообщения СМИ."Многие брокеры используют новостные сигналы как руководство к действию, и паника на противоречиях в новостях расшатывают ситуацию, это увеличивает риски. Новости о череде сбоев в мировой логистике активно проецируются на нефтяной рынок", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20220307/neft-1777038733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, европа, украина, brent, нефть
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт
Экономист РЭУ Тимофеев: нефть может подорожать до 150 долларов, прежних цен уже не будет