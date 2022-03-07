https://ria.ru/20220307/neft-1777042808.html

Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт

Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт - РИА Новости, 07.03.2022

Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт

Мировые цены на нефть могут вырасти и до 150 долларов за баррель, а прежних цен на любые энергоресурсы уже не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:12

2022-03-07T15:12

2022-03-07T15:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

европа

украина

brent

нефть

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть могут вырасти и до 150 долларов за баррель, а прежних цен на любые энергоресурсы уже не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и уже превышала 130 долларов за баррель. Также ранее в понедельник цена газа в Европе обновила свой исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров.Эксперт заметил, что многие страны отходят из ковидных запретов, и растёт спрос на все энергоресурсы.Также, по его словам, на нефтяной рынок сейчас воздействуют ещё несколько факторов, включая общемировое стремление сокращать потребление нефти в рамках "декарбонизации" и ситуацию на Украине. Но, по мнению Тимофеева, наибольшее влияет оказывают сообщения СМИ."Многие брокеры используют новостные сигналы как руководство к действию, и паника на противоречиях в новостях расшатывают ситуацию, это увеличивает риски. Новости о череде сбоев в мировой логистике активно проецируются на нефтяной рынок", - пояснил эксперт.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, европа, украина, brent, нефть