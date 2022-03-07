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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220307/neft-1777042808.html
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт - РИА Новости, 07.03.2022
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт
Мировые цены на нефть могут вырасти и до 150 долларов за баррель, а прежних цен на любые энергоресурсы уже не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:12
2022-03-07T15:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
европа
украина
brent
нефть
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть могут вырасти и до 150 долларов за баррель, а прежних цен на любые энергоресурсы уже не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и уже превышала 130 долларов за баррель. Также ранее в понедельник цена газа в Европе обновила свой исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров.Эксперт заметил, что многие страны отходят из ковидных запретов, и растёт спрос на все энергоресурсы.Также, по его словам, на нефтяной рынок сейчас воздействуют ещё несколько факторов, включая общемировое стремление сокращать потребление нефти в рамках "декарбонизации" и ситуацию на Украине. Но, по мнению Тимофеева, наибольшее влияет оказывают сообщения СМИ."Многие брокеры используют новостные сигналы как руководство к действию, и паника на противоречиях в новостях расшатывают ситуацию, это увеличивает риски. Новости о череде сбоев в мировой логистике активно проецируются на нефтяной рынок", - пояснил эксперт.
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экономика, цены на нефть, европа, украина, brent, нефть
15:12 07.03.2022
 
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, заявил эксперт

Экономист РЭУ Тимофеев: нефть может подорожать до 150 долларов, прежних цен уже не будет

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть могут вырасти и до 150 долларов за баррель, а прежних цен на любые энергоресурсы уже не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и уже превышала 130 долларов за баррель. Также ранее в понедельник цена газа в Европе обновила свой исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров.
Эксперт заметил, что многие страны отходят из ковидных запретов, и растёт спрос на все энергоресурсы.
"Спрос на энергию растёт по прогрессивной шкале. Инертность цены на рынке очень высокая. Да, есть общемировая инфляция. Прежних цен не будет, особенно в энергоресурсах, идёт удорожание добычи и транспортировки. Текущая цена (нефти - ред.) может уйти далеко за 150 долларов за баррель", - считает собеседник агентства.
Также, по его словам, на нефтяной рынок сейчас воздействуют ещё несколько факторов, включая общемировое стремление сокращать потребление нефти в рамках "декарбонизации" и ситуацию на Украине. Но, по мнению Тимофеева, наибольшее влияет оказывают сообщения СМИ.
"Многие брокеры используют новостные сигналы как руководство к действию, и паника на противоречиях в новостях расшатывают ситуацию, это увеличивает риски. Новости о череде сбоев в мировой логистике активно проецируются на нефтяной рынок", - пояснил эксперт.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьЕвропаУкраинаBrentНефть
 
 
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