https://ria.ru/20220307/neft-1777038733.html

Вучич ожидает запредельных цен на нефть в случае запрета импорта из России

Вучич ожидает запредельных цен на нефть в случае запрета импорта из России - РИА Новости, 07.03.2022

Вучич ожидает запредельных цен на нефть в случае запрета импорта из России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает роста мировых цен на нефть в два-три раза в случае запрета на импорт из РФ в свете событий на Украине. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:40

2022-03-07T14:40

2022-03-07T14:56

экономика

цены на нефть

признание днр и лнр в россии

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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает роста мировых цен на нефть в два-три раза в случае запрета на импорт из РФ в свете событий на Украине.В понедельник президент Сербии присутствовал на начале строительства турецкой фабрики Erenli в городе Лесковац на юге Сербии.По его словам, цена электроэнергии в производстве была 55-56 евро за мегаватт/час, а рыночная цена в Европе сейчас достигла отметки свыше 400 евро за мегаватт/час."Люди, это ненормальные цены", - эмоционально добавил Вучич. Он сказал, что "мир, который мы знали, рушится на наших глазах", но власти Сербии продолжают снабжать страну нефтью и газом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/neft-1777033934.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, признание днр и лнр в россии