Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/neft-1777038733.html
Вучич ожидает запредельных цен на нефть в случае запрета импорта из России
Вучич ожидает запредельных цен на нефть в случае запрета импорта из России - РИА Новости, 07.03.2022
Вучич ожидает запредельных цен на нефть в случае запрета импорта из России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает роста мировых цен на нефть в два-три раза в случае запрета на импорт из РФ в свете событий на Украине. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:40
2022-03-07T14:56
экономика
цены на нефть
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает роста мировых цен на нефть в два-три раза в случае запрета на импорт из РФ в свете событий на Украине.В понедельник президент Сербии присутствовал на начале строительства турецкой фабрики Erenli в городе Лесковац на юге Сербии.По его словам, цена электроэнергии в производстве была 55-56 евро за мегаватт/час, а рыночная цена в Европе сейчас достигла отметки свыше 400 евро за мегаватт/час."Люди, это ненормальные цены", - эмоционально добавил Вучич. Он сказал, что "мир, который мы знали, рушится на наших глазах", но власти Сербии продолжают снабжать страну нефтью и газом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/neft-1777033934.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, признание днр и лнр в россии
14:40 07.03.2022 (обновлено: 14:56 07.03.2022)
 
Вучич ожидает запредельных цен на нефть в случае запрета импорта из России

Вучич заявил, что цена нефти может вырасти в 2-3 раза в случае запрета на импорт из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает роста мировых цен на нефть в два-три раза в случае запрета на импорт из РФ в свете событий на Украине.
В понедельник президент Сербии присутствовал на начале строительства турецкой фабрики Erenli в городе Лесковац на юге Сербии.
"Цена газа на историческом максимуме за все время, цена нефти сегодня вечером или утром будет на историческом максимуме. Если примут решение о запрете поставок российской нефти, это будет в два-три раза больше исторического максимума. Все цены сырья также улетели в небо", - заявил Вучич собравшимся.
По его словам, цена электроэнергии в производстве была 55-56 евро за мегаватт/час, а рыночная цена в Европе сейчас достигла отметки свыше 400 евро за мегаватт/час.
"Люди, это ненормальные цены", - эмоционально добавил Вучич. Он сказал, что "мир, который мы знали, рушится на наших глазах", но власти Сербии продолжают снабжать страну нефтью и газом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
14:10
В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала