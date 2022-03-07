Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/neft-1777033934.html
В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022
В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
Импорт энергоносителей из России пока исключен из принятых в ЕС санкций, возможное эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей Евросоюз должен принимать... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:10
2022-03-07T14:41
цены на нефть
россия
германия
в мире
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Импорт энергоносителей из России пока исключен из принятых в ЕС санкций, возможное эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей Евросоюз должен принимать совместно, но "за одну ночь" поставки из РФ не заменить, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Речь идет о всеобъемлющем пакете (санкций), который постоянно перестраивается. Из него до сих пока исключены поставки энергоносителей", - заявил он на брифинге в понедельник.Он отметил, что из США "идут определенные сигналы" по вопросу импорта нефти из России."Треть нефти, которая используется в Германии, поступает из России - еще раз хочу дать понять масштабы, о которых идет речь. Это просто так за одну ночь не заменить", - заявил Хебештрайт.Он напомнил, что Германия "внимательно следит за развитием событий". "Мы активно консультируемся в рамках ЕС. Все санкции принимаются совместно в Евросоюзе", - добавил он.В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что Германия на настоящий момент исключает возможное эмбарго на импорт нефти из России или готова в будущем поддержать такое решение. "Я сказал, что мы должны были бы принять решение совместно на европейском уровне и обсудить это. Если что-то надо рассмотреть, мы рассматриваем. Это в целом не исключается, но нет и в принципе подтверждения не даем", - пояснил Хебештрайт.
https://ria.ru/20220306/gaz-1776904251.html
https://ria.ru/20220307/neft-1776999613.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, германия, в мире, евросоюз, сша
14:10 07.03.2022 (обновлено: 14:41 07.03.2022)
 
В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти

Правительство Германии: за одну ночь нельзя заменить поставки российской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Импорт энергоносителей из России пока исключен из принятых в ЕС санкций, возможное эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей Евросоюз должен принимать совместно, но "за одну ночь" поставки из РФ не заменить, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Речь идет о всеобъемлющем пакете (санкций), который постоянно перестраивается. Из него до сих пока исключены поставки энергоносителей", - заявил он на брифинге в понедельник.
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 12:04
В "Газпроме" рассказали о транзите газа через Украину
Он отметил, что из США "идут определенные сигналы" по вопросу импорта нефти из России.
"Треть нефти, которая используется в Германии, поступает из России - еще раз хочу дать понять масштабы, о которых идет речь. Это просто так за одну ночь не заменить", - заявил Хебештрайт.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:30
В Канаде предложили заменить Россию на мировом рынке нефти
Он напомнил, что Германия "внимательно следит за развитием событий". "Мы активно консультируемся в рамках ЕС. Все санкции принимаются совместно в Евросоюзе", - добавил он.
В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что Германия на настоящий момент исключает возможное эмбарго на импорт нефти из России или готова в будущем поддержать такое решение. "Я сказал, что мы должны были бы принять решение совместно на европейском уровне и обсудить это. Если что-то надо рассмотреть, мы рассматриваем. Это в целом не исключается, но нет и в принципе подтверждения не даем", - пояснил Хебештрайт.
 
Цены на нефтьРоссияГерманияВ миреЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала