https://ria.ru/20220307/neft-1777033934.html
В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022
В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
Импорт энергоносителей из России пока исключен из принятых в ЕС санкций, возможное эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей Евросоюз должен принимать... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:10
2022-03-07T14:10
2022-03-07T14:41
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Импорт энергоносителей из России пока исключен из принятых в ЕС санкций, возможное эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей Евросоюз должен принимать совместно, но "за одну ночь" поставки из РФ не заменить, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Речь идет о всеобъемлющем пакете (санкций), который постоянно перестраивается. Из него до сих пока исключены поставки энергоносителей", - заявил он на брифинге в понедельник.Он отметил, что из США "идут определенные сигналы" по вопросу импорта нефти из России."Треть нефти, которая используется в Германии, поступает из России - еще раз хочу дать понять масштабы, о которых идет речь. Это просто так за одну ночь не заменить", - заявил Хебештрайт.Он напомнил, что Германия "внимательно следит за развитием событий". "Мы активно консультируемся в рамках ЕС. Все санкции принимаются совместно в Евросоюзе", - добавил он.В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что Германия на настоящий момент исключает возможное эмбарго на импорт нефти из России или готова в будущем поддержать такое решение. "Я сказал, что мы должны были бы принять решение совместно на европейском уровне и обсудить это. Если что-то надо рассмотреть, мы рассматриваем. Это в целом не исключается, но нет и в принципе подтверждения не даем", - пояснил Хебештрайт.
https://ria.ru/20220306/gaz-1776904251.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, германия, в мире, евросоюз, сша
14:10 07.03.2022 (обновлено: 14:41 07.03.2022)
В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
Правительство Германии: за одну ночь нельзя заменить поставки российской нефти
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Импорт энергоносителей из России пока исключен из принятых в ЕС санкций, возможное эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей Евросоюз должен принимать совместно, но "за одну ночь" поставки из РФ не заменить, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Речь идет о всеобъемлющем пакете (санкций), который постоянно перестраивается. Из него до сих пока исключены поставки энергоносителей", - заявил он на брифинге в понедельник.
Он отметил, что из США
"идут определенные сигналы" по вопросу импорта нефти из России.
"Треть нефти, которая используется в Германии
, поступает из России - еще раз хочу дать понять масштабы, о которых идет речь. Это просто так за одну ночь не заменить", - заявил Хебештрайт.
Он напомнил, что Германия "внимательно следит за развитием событий". "Мы активно консультируемся в рамках ЕС. Все санкции принимаются совместно в Евросоюзе
", - добавил он.
В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что Германия на настоящий момент исключает возможное эмбарго на импорт нефти из России или готова в будущем поддержать такое решение. "Я сказал, что мы должны были бы принять решение совместно на европейском уровне и обсудить это. Если что-то надо рассмотреть, мы рассматриваем. Это в целом не исключается, но нет и в принципе подтверждения не даем", - пояснил Хебештрайт.