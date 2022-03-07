https://ria.ru/20220307/neft-1777033934.html

В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти

В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 07.03.2022

В Германии ответили на вопрос о санкциях против российской нефти

Импорт энергоносителей из России пока исключен из принятых в ЕС санкций, возможное эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей Евросоюз должен принимать... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:10

2022-03-07T14:10

2022-03-07T14:41

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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Импорт энергоносителей из России пока исключен из принятых в ЕС санкций, возможное эмбарго на поставки нефти и других энергоносителей Евросоюз должен принимать совместно, но "за одну ночь" поставки из РФ не заменить, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Речь идет о всеобъемлющем пакете (санкций), который постоянно перестраивается. Из него до сих пока исключены поставки энергоносителей", - заявил он на брифинге в понедельник.Он отметил, что из США "идут определенные сигналы" по вопросу импорта нефти из России."Треть нефти, которая используется в Германии, поступает из России - еще раз хочу дать понять масштабы, о которых идет речь. Это просто так за одну ночь не заменить", - заявил Хебештрайт.Он напомнил, что Германия "внимательно следит за развитием событий". "Мы активно консультируемся в рамках ЕС. Все санкции принимаются совместно в Евросоюзе", - добавил он.В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что Германия на настоящий момент исключает возможное эмбарго на импорт нефти из России или готова в будущем поддержать такое решение. "Я сказал, что мы должны были бы принять решение совместно на европейском уровне и обсудить это. Если что-то надо рассмотреть, мы рассматриваем. Это в целом не исключается, но нет и в принципе подтверждения не даем", - пояснил Хебештрайт.

https://ria.ru/20220306/gaz-1776904251.html

https://ria.ru/20220307/neft-1776999613.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

цены на нефть, россия, германия, в мире, евросоюз, сша